Retour de vacances : comment arrive-t-on à calculer la fluidité du trafic en temps réel ?

Ce dimanche marque la fin des vacances de Toussaint. Sur la route, c'est une journée de retour tendue qui s'annonce, avec des pics de trafics attendu toute la journée. Des prévisions précieuses pour les automobilistes qui adaptent ainsi leurs trajets et leurs heures de départ en fonction. Europe 1 s'est rendu au cœur d'Autoroute Trafic, une entreprise qui se charge de collecter toutes les données du réseau autoroutier français depuis 20 ans, pour comprendre comment les prévisionnistes arrivent à déterminer de manière fiable et précise le trafic à venir.

Des capteurs sous la chaussée

Alors que le trafic s'intensifie sur les routes, les bureaux d'Autoroute Trafic sont vides. C'est à première vue étonnant mais tout à fait normal, comme l'explique Geoffrey Faucigny, directeur de l'entreprise. Les prévisions sont en fait réalisées six à neuf mois à l'avance. "Pour faire la prévision d'un jour donné, on va se baser sur le même jour l'année auparavant."

Les données se calculent grâce à des équipements qui permettent de compter précisément les débits de véhicules. "Ils se comptent à partir de capteurs placés dans la chaussée. On ne voit pas qu'on roule au-dessus de ces capteurs", continue-t-il.

Des véhicules connectés en temps réel

À cela, s'ajoutent des prévisions de dernière minute en temps réel pour donner des informations les plus fiables possibles. Des éléments collectés notamment par des voitures connectées. "C'est un véhicule qui est équipé d'un GPS et qui va émettre sa position de manière régulière", décrit Geoffrey Faucigny. "On en déduit l'état du trafic sur un tronçon donné".

Pour ce dimanche de retours de vacances, le constat est assez habituel. "Les retours commencent à être denses dès 11 heures du matin. À 17 heures, ce sera l'heure la plus chargée, mais le trafic restera chargé plus tard dans la soirée." Des prévisions dont se servent aussi les patrouilleurs. Ils identifient en temps réel les congestions et peuvent ainsi empêcher des accidents.