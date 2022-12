Repas de Noël : «il n'y aura aucune pénurie», assure le patron de Rungis Stéphane Layani

À un mois de Noël, les menus des fêtes commencent à se préparer. Mais après les nombreuses difficultés d'approvisionnement cette année, difficile de savoir si tous nos mets seront bien présents sur la table. À Rungis, au cœur du marché international, on rassure. Invité de la matinale d'Europe 1 ce samedi, Stéphane Layani, patron de Rungis l'affirme : "il n'y aura aucune pénurie. Je le certifie."

"On a eu peur, mais on s'est organisé"

Les allées de Rungis commencent déjà à bourdonner à l'approche des fêtes de fin d'année. "Du lundi au samedi, c'est l'effervescence absolue", souligne Stéphane Layani. "Nos clients préparent tôt Noël pour être sûrs d'avoir les bons produits au moment où vous irez les acheter, les quinze jours avant les deux réveillons." Si les fêtes vont se passer plus au moins normalement à Rungis, il s'en est parfois fallu de peu. C'est grâce à une organisation très stratégique que Rungis peut proposer autant de produits à temps pour la fin décembre.

Parmi les nombreuses crises alimentaires cette année, il y a par exemple la grippe aviaire. "On a eu peur", confie Stéphane Layani, "mais on s'est organisé. Avec une gestion des stocks et des prix, avec des achats intelligents. Normalement, il y aura de la volaille pour tout le monde, du foie gras pour tout le monde." Néanmoins, pas d'illusion, "ce sera assez cher", admet Stéphane Layani. "Le foie gras, il faudra l'utiliser avec sobriété. Dans les coûts, il a crû de plusieurs dizaines de pourcents."

"Il n'y aura pas de pénurie à Noël" , @slayani , le Président du Marché International de Rungis @marchederungis était l'invité de @lenaigmonier dans Europe Matin#europe1pic.twitter.com/8YEhj7MpT4 — Europe 1 (@Europe1) December 3, 2022

Des alternatives à petits prix pour un Noël de qualité

Pourtant, la hausse des prix ne devrait pas freiner les Français d'après Stéphane Layani. "Le repas de Noël est sanctuarisé", explique-t-il. Il constate qu'à l'approche de Noël, les Français "ne se serrent jamais la ceinture". "Je n'ai jamais vu de baisse de chiffre d'affaires au moment de Noël. Je pense qu'ils préfèrent se priver de cadeaux et de décorations que d'un bon repas où ils se rassemblent en famille ou avec des proches."

C'est un Noël copieux qui attend donc les Français. Cette année, Stéphane Layani met en avant de nombreux produits, notamment issus d'Île-de-France. Dans le studio d'Europe 1, le patron du marché a présenté un plateau rempli de nombreuses vivres des producteurs locaux. Choux-fleurs, carottes, champignons, fleurs comestibles… tous ces produits se retrouveront peut-être dans des menus festifs. "Mettre sur ses tables des fleurs comestibles, ou dans ses salades, je pense que c'est la bonne idée pour cette année", note le patron de Rungis.

Car pour composer son menu malgré l'augmentation des prix, Stéphane Layani appelle à "consommer malin". Selon le patron du marché international, il ne faut pas hésiter à "choisir des produits qui ont beaucoup moins augmentés que les autres" et qui sont "tout aussi bons."

Sur Europe 1, Stéphane Layani donne ses petites astuces pour être original tout en gardant des produits de qualité. Pourquoi pas se tourner par exemple vers la "coquille Saint-Jacques, qui est abordable alors qu'elle l'était beaucoup moins l'année dernière à cause du Brexit." De même pour les clémentines qui sont nombreuses et sucrées grâce à un été très chaud. "Dans la volaille, je vous dis de vous orienter vers les poulardes, notamment de Bresse. C'est moins gros qu'une dinde fermière mais c'est très très bon." Côté fromage, le patron de Rungis opte plutôt pour le Saint-Nectaire et le Mont-d'Or. Autant de produits qui raviront vos papilles pour Noël sans casser votre tirelire.