Face à l'inflation, les Français commencent leurs achats de Noël en novembre

Comment éviter le stress de l'achat des cadeaux de Noël ? Dans 50 jours se tient la traditionnelle soirée du Réveillon. Dans les magasins, les clients sont déjà au rendez-vous. En effet, l'inflation a poussé les Français a surveillé de près leur porte-monnaie. Et cette année, pas de repérage pour Charlène et son mari. Ils achètent déjà le cadeau pour leurs neveux, à savoir une Poké Ball rouge et blanche. "On achète des petits cadeaux en novembre, puis en décembre", confie le couple à Europe 1. "Ca étale car, si on avait mis 500 euros, au lieu de faire 500 euros en une fois en décembre, on fait 250 euros en novembre et 250 euros en décembre pour bien gérer le budget."

Les clients à l'affût des promos

À l'étage inférieur, au rayon des jeux éducatifs, Nathalie est du même avis et a décidé de bien anticiper cette année : "On vient justement bien de comparer avant d'acheter en achetant moins tard. Ça coûte moins cher."

Et les magasins ont leurs méthodes pour attirer les clients : les promos. Martine va d'ailleurs en profiter. "C'est plus avantageux et je ne vois pas pourquoi je ne profiterais pas des réductions. Je reçois des réductions par mail qui ne sont valables que jusqu'en fin de semaine ou jusqu'à mi-novembre. Et je pense que je vais acheter au mois de novembre, au plus tard vers le 15, pour faire tous les cadeaux pour mes quatre petits-enfants." Grâce à sa remise, elle leur offrira des talkie walkie rouge et bleu à -30 %.