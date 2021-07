Réouverture des discothèques : les séniors "balancent des hanches" sur la piste

Dans ce bal dansant, les danseurs laissent leurs masques au vestiaire. Ambiance tamisée, lumières affolées, orchestre lancé, bienvenue au Vegas. A Saintes, en Charente-Maritime, les personnes âgées vaccinées peuvent retrouver leur salle de danse préférée. Toutes attendaient cette réouverture avec une grande impatience. "Ça fait 25 ans qu'on vient tous les dimanches", confie Françoise, l'une de clientes, heureuse de retrouvée son activité favorite.

"Tant que je pourrais balancer des hanches, je viendrai. Le jour où je ne pourrais, je resterai à la maison", lance Pierre, sur la piste. Le patron du Vegas a fait le choix de ne pas rouvrir la boîte de nuit pour l'instant mais seulement une salle annexe depuis quinze jours. Elle permet aux seniors vaccinés de venir danser tous les dimanches après-midi, en toute sécurité.

"Les vieux sont vaccinés, les jeunes, ils n'ont qu'à rester chez eux !"

Après un an et demi de fermeture, Monique a un peu de mal à se réapproprier son corps. "C'est dur de reprendre à danser parce qu'on ne portait pas de talons pendant le confinement et on a pris un petit peu de poids aussi", assure-t-elle. Avant d’ajouter : "ce n'est plus ça !"

Ici, tout le monde ou presque a ses deux doses. "Ça nous rassure", affirme Martine. Pour Jacques, c’est un retournement de situation. Avant, il entendait "les jeunes à la télé" dire "aux vieux de rester chez eux". Maintenant, "les vieux sont vaccinés, les jeunes, ils n'ont qu'à rester chez eux !", clame Jacques. Le pass sanitaire est le prix de cette insouciance : à l'entrée, certains danseurs non vaccinés ou non testés repartent bredouilles avec leur robe et leur nœud papillon.