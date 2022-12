Renouveler ses papiers d'identité ressemble toujours à un parcours du combattant

"Cette année, j'ai dû me connecter une dizaine de fois, je n'ai jamais trouvé de créneau". Douze mois que Chloé, parisienne, est à la quête, sur son ordinateur, d’un rendez-vous. Celui qui lui permettrait de renouveler sa carte d’identité périmée… Quitte à s’éloigner un peu. "Même en Bretagne, même à Rennes, il n'y a rien, je ne vais pas non plus aller jusqu'à Marseille pour me refaire une carte d'identité ! Il ne faut pas non plus exagérer, je n'ai toujours pas de date, à un moment, c'est démotivant", s'exclame-t-elle au micro d'Europe 1.

50 jours d'attente en moyenne

Alors que l'objectif est un délai d'attente de 30 jours, il faut compter 50 jours en moyenne en France pour obtenir un rendez-vous. C’était 90 jours au pire de la situation. Par conséquent, de nombreux Français parcourent des centaines de kilomètres pour déposer leurs empreintes dans une mairie ou une préfecture qui n’est pas saturée.

À Paris, dans les discrets locaux de l’agence nationale des titres sécurisés, la directrice Anne-Gaëlle Baudouin assure prendre les devants. Selon elle, cet embouteillage est lié notamment à une hausse des demandes de titres d’identité. "En 2022, il y a une augmentation de 20% de la demande par rapport à 2019, avant le Covid. Dans les procédures, on vous demande désormais d'avoir un titre d'identité valide, ce n'était pas forcément le cas avant", explique-t-elle.

20 millions d'euros mobilisés en 2023

Malgré le plan d’urgence de 14 millions d’euros déployés cet été, et une légère amélioration, obtenir un rendez-vous relève toujours d'un véritable casse-tête. L’agence qui relève du ministère de l’Intérieur lance un moteur de recherche pour recenser les rendez-vous disponibles en France, pour renouveler passeports et carte nationale d’identité.

En 2023, 20 millions d’euros seront mobilisés pour aider les communes à installer de nouveaux guichets. En attendant, elle rappelle que les titres périmés depuis moins de cinq ans sont acceptés pour passer des examens et le permis de conduire.