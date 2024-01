Kosovo : les autorités affirment que l'Espagne a reconnu son passeport

Les autorités du Kosovo ont affirmé samedi que l'Espagne, un des cinq pays membres de l'Union européenne (UE) à ne pas reconnaître l'indépendance du Kosovo, a reconnu le passeport de cette ancienne province serbe. "Les bonnes nouvelles continuent pour nos citoyens et notre pays. DG Home (Direction générale de la migration et des affaires intérieures de l'Union européenne, NDLR) nous a informés que désormais l'Espagne aussi reconnaît les passeports de la République du Kosovo", s'est félicité le vice-Premier ministre kosovar Besnik Bislimi.

Un changement qui ne constitue pas une reconnaissance officielle du pays

"Nous pouvons donc nous rendre dans ce pays sans visa", a affirmé sur Facebook le dirigeant kosovar, en précisant que "l'Espagne a désormais été rajoutée aux pays de la zone Schengen" dans laquelle les ressortissants kosovars peuvent se rendre sans visa depuis le 1er janvier. La nouvelle a également été partagée sur X par la ministre kosovare des Affaires étrangères, Donika Gërvalla-Schwarz, qui a fait référence à un document officiel de la Direction générale de la migration faisant état de la position évoluée de l'Espagne.

"L'Espagne reconnaît à partir du 1er janvier 2024 les passeports ordinaires délivrés par le Kosovo. Ce changement ne constitue en aucun cas une reconnaissance officielle du Kosovo en tant qu'État indépendant", précise-t-on dans ce document. L'Espagne, dont les autorités n'ont pas fait de commentaire pour l'instant, fait partie des cinq pays de l'UE - avec Chypre, la Grèce, la Roumanie et la Slovaquie - qui n'ont pas reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo, et qui n'a non plus jamais été acceptée par la Serbie.

Mais à la différence des quatre autres pays, l'Espagne ne reconnaissait pas non plus le passeport du Kosovo, dont les ressortissants ne pouvaient pas se rendre dans le pays ibérique même dotés d'un visa pour la zone Schengen. Entré en vigueur à la première heure du 1er janvier, le régime de dispense de visa permet aux Kosovars de se rendre dans la zone Schengen sans visa pour des périodes allant jusqu'à 90 jours, sur une période de 180 jours.

Le Kosovo, avec une population de 1,8 million d'habitants, est le dernier des six pays des Balkans occidentaux à bénéficier d'un tel régime. Avant que l'UE ne supprime le régime des visas pour le Kosovo, les détenteurs de passeports kosovars pouvaient se rendre sans visa dans seulement 14 pays du monde. L'indépendance du Kosovo a été reconnue par plus de 100 pays, dont les États-Unis, et 22 des 27 pays membres de l'UE, mais pas par la Russie et la Chine, alliées de Belgrade.