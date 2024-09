Royaume-Uni : faudra-t-il vraiment avoir un visa pour se rendre à Londres à partir d'avril ?

C'est désormais officiel : à partir de 2025, tous les citoyens - même français - devront se munir d'un visa numérique pour se rendre au Royaume-Uni. Ce visa dématérialisé, nommé ETA (Electronic Travel Authorisation), devra être présenté à partir du 8 janvier 2025 pour les citoyens non-Européens et à partir du 2 avril 2025 pour les Européens. Les enfants, bébés et voyageurs en transit sont également concernés. Seuls les citoyens britanniques et irlandais en sont exemptés.

Depuis le Brexit, il fallait déjà se munir de son passeport pour se rendre sur le territoire britannique. Désormais, cela ne suffira plus. Ce visa, qui coûtera dix livres sterling, soit environ 12 euros, sera valable deux ans et permettra d'effectuer des séjours allant jusqu'à six mois au maximum, a annoncé le ministère de l’Intérieur britannique dans un communiqué. Ce système était déjà obligatoire pour les voyageurs venant des pays du Golfe (Bahreïn, Koweit, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis) depuis près d'un an.

Les non-Européens seront les premiers à pouvoir effectuer leur demande de visa sur la plateforme dédiée à partir du 27 novembre prochain. Pour les ressortissants européens, il faudra attendre le 5 mars 2025. La demande visa pourra être réalisée sur le site du ministère du gouvernement britannique. Mais attention à ne pas faire la demande au dernier moment ! Il faudra attendre trois jours ouvrables avant d'obtenir le précieux sésame.

Un système similaire au sein de l'UE en 2025

L'Union européenne devrait, elle aussi, mettre en place un système d’autorisation de voyage à l’horizon 2025. L'ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) permettra d’entrer dans 29 pays européens membres de l’espace Schengen, moyennant l’acquittement d’une taxe de 7 euros. La taxe ne sera pas exigée aux ressortissants de ces pays.