Réforme des retraites : les prévisions de transport pour le jeudi 23 mars

Presque toutes les lignes du métro parisien seront "très perturbées" à Paris jeudi pour la neuvième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites et un RER sur deux circulera sur les lignes A et B, a annoncé mardi la RATP. Seules les lignes automatisées (1 et 14) circuleront normalement, tandis que les autres rouleront à des horaires variables pendant la journée, avec des fréquences comprises entre 1 train sur 2 ou 3. Certaines stations seront également fermées.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 23 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera quasi normal sur les réseaux Bus et Tramway. ⤵️ pic.twitter.com/JvDEkEs5X1 — RATP Group (@RATPgroup) March 21, 2023

>> Plus d'informations à suivre...