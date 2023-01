Réforme des retraites : les grévistes des raffineries appellent les automobilistes à «ne pas paniquer»

Une réforme sur laquelle le gouvernement ne veut pas reculer, et des syndicats bien décidés à battre le pavé pour les faire plier. La réforme des retraites attise les tensions entre l'exécutif et les représentants des salariés. Alors, pour exprimer leur opposition, ces derniers appellent à une grande manifestation le 19 janvier prochain.

Au moins 200 rassemblements prévus dans le pays, estime la CGT. Transports, enseignements... De nombreux secteurs seront mobilisés, dont celui de l'énergie. Parmi eux, les raffineries suivront en masse le mouvement. À la raffinerie TotalEnergies Mardyck, près de Dunkerque, les salariés sont appelés à bloquer les expéditions de carburant ce jeudi.

Des stations déjà à sec

"Sur 24 heures, il n'y aura pas d'effet (de pénurie) immédiat. On sait qu'il faut plusieurs jours pour qu'il manque du carburant dans les stations-service, donc sur 24 heures, il n'y aura pas d'impact direct", tente de rassurer Clément Mortier délégué FO du site. "Ne paniquez pas", alerte-t-il, alors même que les automobilistes se précipitent dans les stations essence. Ce lundi, déjà 4% des stations manquaient d'au moins un carburant. Un chiffre qui grimpe à 13% dans le Pas-de-Calais, et même jusqu'à 20% dans les Yvelines.

Mais le délégué FO insiste : cette grève "est une revendication qui est dirigée vers le gouvernement" et sa réforme des retraites. "Donc s'il faut, oui, on s'installera dans la longueur en fonction de ce qu'il va se passer un peu partout et s'il dure, oui, il pourrait y avoir des répercussions", conclut-il.