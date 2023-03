Réforme des retraites : ambiance festive lors d’un rassemblement sur la place de la République

48 heures avant la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites organisée par l’intersyndicale, de nombreux manifestants ont décidé de se rendre sur la place de la République ce mardi 21 mars. En début de soirée, l'ambiance est calme, voire festive. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées, dont de nombreux syndicalistes. Des drapeaux de la CGT et de SUD flottent sur la place.

Beaucoup de détermination dans le cortège

Une ambiance qui tranche avec celle bien plus crispée des derniers jours. Néanmoins, une forte détermination émane de ce cortège. Au micro d'Europe 1, Quino dit ne "rien attendre" de la prise de parole d'Emmanuel Macron, prévue ce mercredi dans les journaux télévisés de TF1 et France à 13 heures. "Depuis le début, Emmanuel Macron cherche à imposer sa réforme des retraites par la force, alors que nous sommes des millions dans la rue depuis plusieurs mois. On sait très bien que c'est par la grève générale qu'on pourra obtenir le retrait de cette réforme, ce n'est que par le rapport de force", déclare Quino, un manifestant, au micro d’Europe 1.

Un président déconnecté pour les manifestants

Pour Basile, le président de la République est déconnecté de la réalité : "Il parle au journal 13H, une heure où les gens sont soit au travail, soit en cours. Il y a très peu de gens qui vont pouvoir écouter, c'est encore un symbole. Il ne veut pas s'adresser au peuple". Au-delà de la réforme des retraites, beaucoup de manifestants demandent tout simplement la démission du gouvernement, mais aussi d'Emmanuel Macron.