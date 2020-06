Record de chaleur en mai : "La planète se réchauffe et va continuer à se réchauffer"

Selon l'agence européenne Copernicus sur le changement climatique, le mois de mai 2020 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Autour du globe, la température a été plus élevée de 0,63°C par rapport à la moyenne des mois de mai de la période 1981-2010, selon un communiqué de Copernicus. "La planète se réchauffe et va continuer à se réchauffer, dans la mesure où on continue d'émettre des gaz à effet de serre", rappelle Hervé Le Treut, climatologue et professeur à la Sorbonne, vendredi sur Europe 1.

"On est à peu près sûrs qu'on va battre encore des niveaux de chaleur nouveaux"

Alors que des températures de près de 10 degrés au-dessus de la normale ont même été relevées en Sibérie, tout porte à croire que ces records ne seront pas les derniers. "Ces gaz à effet de serre se stockent dans l'atmosphère et provoquent un réchauffement qui continue de grandir. Pour les 20 ans qui viennent, on est à peu près sûrs qu'on va battre encore des niveaux de chaleur nouveaux. C'est pratiquement inéluctable à ce stade", s'inquiète le climatologue.

Car les conséquences de cette hausse des températures sont nombreuses. "On voit le relèvement du niveau de la mer, des périodes de sécheresse récurrentes, des feux de forêts plus importants qu'autrefois, des inondations qui peuvent être très fortes... Donc on a des conséquences multiples, ces conséquences multiples se produisent partout sur la planète et c'est la marque des gaz à effet de serre, il n'y a aucun doute là-dessus", conclut Hervé Le Treut.