Réchauffement climatique : des travaux pour sécuriser le lac glaciaire issu de la Grande Motte

REPORTAGE

Voilà plusieurs mois que l'eau s'accumule dangereusement dans ce nouveau lac glacière qui n'existait pas il y a seulement quatre ans. Avec la fonte du glacier de la Grande Motte, ce lac devient une menace potentielle pour les communes de Champagny-en-Vanoise et de Tignes, situées à proximité.

"Le risque aurait été que l'eau, à une année donnée, fasse un chenal sous la glace et qu'elle vidange les 150.000, 50.000 ou même 20.000 mètres cubes d'un seul coup. Et donc, quand vous avez de l'eau qui descend sur une pente raide, elle embarque des cailloux, des matériaux et elle arrive sur les zones habitées", détaille Clément Colin, directeur général des services de la commune de Tignes.

Un chenal pour revenir à un niveau moins risqué

Abaisser le niveau d'eau du lac, un chenal de trois mètres de profondeur a déjà été creusé. Les travaux devront se poursuivre la semaine prochaine, explique François Ravier, préfet de la Savoie. "La décision, ensuite, a été prise de passer d'une profondeur de trois mètres à une profondeur de six mètres. Ces travaux permettront que le lac revienne à un volume de 20.000 mètres cubes", ajoute le préfet, soit un niveau d'eau moins risqué.

Mais les services de l'État devront toutefois rester vigilants. D'après plusieurs études, le glacier de la Grande Motte n'existera plus dans une vingtaine d'années à cause du réchauffement climatique et le lac pourrait à nouveau s'agrandir et menacer les communes alentour.