Recette, pâtisserie, balade : trois idées gourmandes pour la fête des mères

Pour la fête des mères, qui aura lieu dimanche, rien de tel qu'un bon repas suivi d'une balade digestive. Pour partager ce moment en famille, la journaliste Marion Sauveur vous propose une recette de carré d'agneau, ses suggestions de pâtissiers et de balades digestives à travers l'Hexagone.

Un carré d'agneau pour épater la famille

Pour réaliser ce plat simple et délicieux, il suffit de cuisiner d'abord un beurre d’herbes, en mélangeant 100 grammes de beurre pommade bien mou avec des herbes hachées. Pour apporter de la fraîcheur, on peut par exemple ajouter une cuillère à soupe de menthe et deux d'estragon. Des fruits secs apporteront ensuite une touche de gourmandise, comme les pistaches (25 grammes), à condition qu'elles soient non salées, ou encore les noisettes ou les amandes.

Élément final essentiel pour réussir cette pâte : la chapelure. Six cuillères à soupe suffiront à faire apporter un aspect croustillant. Enfin, salez et poivrez, mélangez le tout et étalez le beurre entre deux feuilles de papier cuisson en forme de rectangle. Le mélange doit rester au moins 15 minutes au réfrigérateur le temps que le beurre se durcisse.

Une fois le beurre bien froid, découpez-le en fonction de la forme du carré d'agneau avant de le placer sur la viande. La cuisson au four dure ensuite environ une demi-heure à 180 degrés. Au fil de la cuisson, les herbes et les pistaches formeront une croûte dorée sur la viande.

Cette recette simple peut aussi se décliner : le beurre peut parfaitement se marier avec un rôti de bœuf par exemple. Les herbes et les fruits peuvent aussi varier en fonction des goûts.

En accompagnement, des légumes tout justes rôties feront l'affaire : des carottes, des courgettes, des oignons rouges et des artichauts. Arrosez les légumes d'huile d'olive, parsemez le tout d'herbes comme du romarin et du thym, avant de les passer au four. Pendant la cuisson, veillez à bien remuer les légumes de temps en temps. Les plus gourmands pourront ajouter quelques gouttes de miel vers la fin de la cuisson.

Un dessert de pâtissier

Pour finir ce repas, un dessert réalisé par un pâtissier pourra couronner le tout. Comme beaucoup de commerçants, eux aussi ont besoin de soutien après le confinement. À Lyon par exemple, Alain Rolancy propose un joli entremet en forme de cœur à la groseille, au chocolat et au thé Earl Grey. Dans la capitale, Pierre Hermé innove pour la fête des mères avec une tarte à la vanille réalisée cette fois en forme de cœur.

Dans l'Ouest, à Nantes, un gâteau aux fruits rouges assorti d'un croustillant aux amandes, d'une crème à la mélisse et au citron vert vous attend chez Vincent Guerlais.

Malgré ces appétissants desserts, la pépite de ces suggestions reste le fraisier de Claire Heitzler créé pour la maison Lenôtre et vendu 49 euros. Cet entremet en forme de fleur blanche promet de la délicatesse en bouche grâce à une mousse à l’amande et au sirop d'orgeat. Le dessert n'est pas trop sucré mais la gourmandise est tout de même au rendez-vous avec une compotée de fraises à l'intérieur du fraisier.

Balades gourmandes à travers la France

Après ce bon repas, une balade digestive sera idéale pour profiter en famille. Dans le Val de Loire, près de Tours, le Château du Rivau possède de magnifiques jardins et une vaste collection de rosiers. Après plusieurs kilomètres, du côté de Turquant, dans le Saumurois, vous pourrez déguster une fouée (une petite boule de pain chaude et garnie) ou une pomme tapée.

Non loin de Saumur, près d'Orléans, la cité médiévale de Sancerre accueille les curieux. Après avoir parcouru ses ruelles, une dégustation d'un morceau de crottin de Chavignol sera la bienvenue et pourra être accompagnée par un peu de jambon et un verre de vin de Sancerre.

Toujours dans l'Ouest de la France, en Bretagne, le sentier des douaniers, le GR34, a été désigné le plus des sentiers de grande randonnée il y a deux ans. Cette balade bretonne pourrait ensuite se terminer au Grain de vanille, une adresse gourmande incontournable. Yannick Gauthier y concocte des mille-feuilles à la vanille et propose un pommé à tomber.

À l'autre bout de l'Hexagone, en Lorraine, le verger de la Maison de la mirabelle est un incontournable. Bien plus au sud, dans l'Aude, vous pourrez vous balader au milieu des cerisiers, sur les sentiers cathares.