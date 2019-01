Radars dégradés : "Depuis qu'il a brûlé, j'avoue que je fais moins attention" à la vitesse

Il est noir, couvert de suie et sa vitre a complètement fondu. Le radar fixe de Roppe, dans le Territoire de Belfort, a été incendié deux mois plus tôt et n'a pas été réparé. Depuis, les automobilistes ont augmenté leur vitesse, ce qui inquiète les habitants.

Sans radar, les vitesses s'envolent. Ce radar est installé sur une route départementale qui coupe le village en deux. 13.000 véhicules traversent Roppe chaque jour et sans radar, ils roulent de plus en plus vite, même lorsqu'ils passent devant l'école. "Quand il y avait le radar, la limitation à 50 km/h était respectée mais maintenant, les vitesses ont augmenté", observe un habitant au micro d'Europe 1 vendredi. "Il y a un mois, un camion roulait assez vite. Arrivé devant la mairie, quelqu'un a traversé sur le passage piéton, le camion a freiné et a cassé la voiture du maire."

"J'avoue que je fais moins attention". Et tous les automobilistes n'ont pas la franchise de reconnaître qu'ils respectent moins les limitations de vitesse depuis que le radar est hors service. "J'avoue que je fais moins attention", reconnaît Evelyne. "Depuis que je sais qu'il a brûlé, je ne roule pas à 50 km/h exactement. Je passe à 55 ou 60, je ne suis pas le pied sur le frein. Forcément c'est plus souple. Si on n'abuse pas et qu'on arrive à rester sérieux, même si on sait qu'il n'y a pas de radar, ça va."

Un radar qui a drastiquement réduit le nombre d'accidents. Et pour ce village, le respect de la vitesse à 50 km/h est une question de sécurité. Car avant l'installation de ce radar en 2006, il y avait énormément d'accidents. Il y en avait "un par semaine en moyenne", assure le maire Louis Heilmann. L'élu se souvient même d'un "accident célèbre". "Johnny Hallyday et Sylvie Vartan avaient raté le virage à l'entrée de la commune et étaient partis dans le décor. Depuis l'installation du radar, il n'y en a eu que deux."

Alors la réparation de ce radar semble nécessaire pour l'élu. Pourtant, la préfecture n'a pas donné de réponse. Et Roppe n'est pas le seul village concerné. Près de 60% des 3.200 radars fixes installés sur les routes ont été dégradés depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" et les excès de vitesse ont augmenté de 250% sur les routes nationales et départementales. On peut alors se demander si les chiffres de la sécurité routière pour le mois de décembre, qui vont être dévoilés en début de semaine prochaine, vont montrer une hausse des accidents mortels.