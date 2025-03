Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, est revenu sur l'agression du rabbin d'Orléans en pleine rue alors qu'il était accompagné de son jeune fils. Elle rappelle qu'il y a "une attaque antisémite tous les trois jours dans notre pays", et que "c'est insupportable".

Il a été frappé à la tête, mordu à l'épaule et insulté. Un adolescent de 16 ans a été interpellé samedi soir, soupçonné d'avoir agressé plus tôt dans la journée le rabbin d'Orléans. "Il y a une attaque antisémite tous les trois jours dans notre pays, c'est insupportable", commente au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. Et d'ajouter, "il faut que nous changions la loi sur les mineurs, évidemment".