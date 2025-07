France 3 enterre «Questions pour un champion» en week-end : les fans en colère, des députés montent au créneau

Coup de tonnerre pour les amateurs de quiz télé. Après 36 ans de diffusion quotidienne, "Questions pour un champion" sera relégué au week-end à la rentrée. Une décision qui fait bondir les téléspectateurs et même des députés, vent debout contre ce qu’ils considèrent comme un sacrilège télévisuel. Explications.





Une émission culte française, Questions pour un champion, diffusée depuis 1988, va être déplacée du quotidien au week-end sur France 3 à la rentrée, provoquant une forte réaction parmi les fidèles, comme pour Laurence, habitante de Rhodes, commune française située dans le département de la Moselle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On est un peu stupéfaites, alors que ça n'avait jamais été évoqué avant. La suppression, en tout cas la semaine, c'est stupide de garder que le week-end. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est la mort annoncée, en tout cas c'est sûr. À terme, on va vite supprimer parce que l'audience du week-end ne se fera pas. Depuis la retraite, je ne fais que ça. C'est une passion de se cultiver en permanence, on ne comprend pas", détaille-t-elle.

Des députés vent debout

Une vingtaine de députés ont écrit une lettre à la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour lui demander de revenir sur sa décision. Une démarche initiée par Denis Masséglia, député du Maine-et-Loire. "Cette émission fait partie du patrimoine français de la culture. Donc c'est toujours surprenant qu'une émission aussi importante, qui continue à bien fonctionner, se retrouve aujourd'hui mise en question et potentiellement remplacée", pointe-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'arrêt de Questions pour un champion en semaine serait dû au coût élevé de production et à une audience décevante. L’émission aurait perdu 300.000 spectateurs en un an. Elle pourrait connaître le même sort que Des chiffres et des lettres, cantonnée au week-end avant de disparaître.