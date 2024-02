Qu'est-ce que le Safer Internet Day, qui sensibilise les jeunes aux bonnes pratiques du numérique ?

Pour les écoliers et les collégiens partout en France, ce mardi 6 février sera consacrée à la journée internationale pour un Internet plus sûr, plus connue sous le nom de "Safer Internet Day". Pendant toute la journée, puis tout au long des mois de février et mars, les jeunes concernés vont participer à "un programme national de sensibilisation au numérique", lancé par la Commission européenne en 2004.

Le ministère de l'Éducation nationale précise qu'il s'agit d'un "rendez-vous annuel à destination des jeunes, des familles et de la communauté éducative", dont l'objectif est "d'encourager les comportements responsables et positifs en ligne". Il est inscrit dans l'agenda scolaire comme "l'un des temps forts du programme pHARe", qui lutte contre le harcèlement scolaire et qui est obligatoire dans tous les collèges et écoles élémentaires depuis la rentrée 2022.

Trois résolutions pour mieux maîtriser l'usage d'Internet

Cette année, il s'agit de la 21e édition du Safer Internet Day, qui est également organisé dans plus de 150 pays. "Connectés, engagés... et toi ?", en est d'ailleurs le thème. Cette 21e édition "interpelle chacun sur sa responsabilité en ligne et appelle à formuler des engagements pour soi, sa communauté et la planète", explique le ministère de l'Éducation.

Les jeunes sont appelés à choisir l'une des trois résolutions qui leur seront proposées et à l'appliquer sur les réseaux sociaux. Cela va de la maîtrise des algorithmes (ne pas se laisser happer par les écrans) à la prise de conscience de l'impact écologique du numérique, en passant par le signalement de tout cas de cyberharcèlement et de discours de haine.

En plus de cette journée et des activités proposées, des conférences, des ateliers ou encore des prises de parole pourront avoir lieu tout au long du mois dans les établissements scolaires. Retrouvez tout le programme détaillé ici.