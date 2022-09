«Internet sans crainte», des outils pour aider les jeunes face aux dangers des réseaux sociaux

Les parents sont le premier rempart face aux dangers des réseaux sociaux. Et l'école dans tout ça ? Parce que l'entrée au collège, c'est généralement l'année du premier téléphone portable, et de l'entrée dans la vie numérique. Le ministère de l'Éducation nationale a élaboré un programme "Internet sans crainte". Un cours adressé au sixième, axé sur les bons comportements. Des outils indispensables que dévoile Europe 1.

Des cours mis à disposition des professeurs gratuitement

L'an dernier, pour la rentrée, les sixièmes avaient été accueillis dans une ambiance anxiogène par le hashtag #Anti2010. Cette année, un autre slogan se veut plus positif "Bienvenue les sixièmes". C'est le titre aussi de ce cours enseigné dans les collèges volontaires. Des vidéos, des fiches pédagogiques sont mises à disposition des professeurs gratuitement. "Si tu supprimes une photo, elle restera tout de même enregistrée, même sur les réseaux éphémères", explique-t-on dans le cours.

"Les bonnes pratiques qu'on veut leur faire passer, c'est déjà d'être respectueux les uns avec les autres, de se rappeler que derrière un écran, il y a une vraie personne et que c'est important de bien se comporter avec elle pour éviter justement que s'installent des situations de cyberviolence. Ensuite, sur la protection des données personnelles, l'enjeu, c'est surtout le plus longtemps possible de choisir un pseudonyme, un avatar, de ne pas partager des informations qui vont permettre de découvrir l'identité ou savoir où on habite par exemple", souligne Axelle Dessaint, qui dirige le programme "Internet sans crainte", à l'origine de ce projet.

L'importance de la vigilance des adultes

Et ce cours se prolonge en famille le soir avec les parents. "Rappelez lui que les réseaux sociaux Instagram, Snapchat, TikTok et même YouTube interdisent l'accès à leurs services avant treize ans." La vigilance des adultes est importante à solliciter, car c'est grâce à elle que des situations de cyberharcèlement se débloquent.