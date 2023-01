Qu’est-ce que le dispositif «Devoirs faits», bientôt obligatoire en 6e ?

Pour remonter le niveau au collège, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé la généralisation du dispositif "Devoirs faits" pour tous les élèves de 6e. Ces heures d’aide aux devoirs après les cours sont encadrées par un professeur. Elles existent déjà dans de nombreux établissements scolaires mais sont organisées uniquement sur la base du volontariat des élèves, et des enseignants payés en heures supplémentaires. Pap Ndiaye les rend donc obligatoires pour tous les 6e dès la rentrée prochaine. Europe 1 s’est rendue dans un collège parisien du 12e arrondissement, le collège Jules Verne, pour tout comprendre de ce dispositif.

"Ca m'a vraiment aidé à m'améliorer"

Ce vendredi après-midi, à 16h30, la sonnerie retentit… Et tandis que le collège se vide, six collégiens restent dans la classe une heure de plus. L’objectif : attaquer tout de suite leurs devoirs, sous l'œil attentif de Laïla Gatoui, professeure de lettres. Elle aide Naël, en 4e, qui révise un cours sur les adjectifs. C‘est un habitué de la séance. "J’ai choisi d’aller à "Devoirs faits" deux fois par semaine", explique le garçon. "C'est moi qui l'ai décidé, pas mes parents, et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer", se réjouit-il. "Au premier trimestre, j’ai eu les encouragements, alors qu'avant je les avais pas."

Rendre le dispositif obligatoire interroge

Ruby constate elle aussi des progrès dans ses notes. "Je pourrais très bien faire mes devoirs à la maison… Mais à la maison je suis facilement distraite, j'aime bien faire autre chose", confie l’adolescente. "Donc je ne les fais pas forcément bien, je fais ça vite".

Une expérience positive également côté profs. Même si l’idée de la rendre obligatoire en 6e interroge. "Ce qu'on valorise avec 'Devoirs faits', c’est le volontariat", indique Laïla Gatoui. "Donc si c'est obligatoire, ce n'est plus du tout la même démarche, et ça peut avoir un effet pervers", remarque-t-elle. La question des moyens humains enfin, pour encadrer tous les 6e à la rentrée, n’a pas encore été tranchée par le ministère. Des professeurs des écoles pourraient venir renforcer les effectifs.