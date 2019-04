Conférence de presse d'Emmanuel Macron : "On est conscient qu'on ne va pas tout obtenir tellement les revendications sont nombreuses"

REPORTAGE

Jour J pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit s'adresser aux Français lors d'une conférence de presse, jeudi, à 18 heures, conclusion du "grand débat" lancé mi-janvier. Et s'il a sans doute revu sa copie après un premier oral reporté en raison de l'incendie à Notre-Dame, lundi 15 avril, le président n'est pas attendu par tous les Français de la même manière, comme l'a constaté Europe 1.

"On en attend toujours un peu"

Il y a d'abord ceux qui ne se bercent pas d'illusions sur les déclarations présidentielles. "Je vais regarder un peu le début, mais bon, je n'attends rien de lui", lâche ainsi une passante au micro d'Europe 1. Il faut aussi dire que le format fleuve annoncé (deux heures de conférence, au moins) n'est pas forcément propice à une attention constante des auditeurs ou téléspectateurs.

>> De 7h à 9h, c’est deux heures d’info avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Tous ne sont pas aussi distants. "Oui, je vais regarder, bien sûr, ça m'intéresse de savoir ce qu'il va proposer", confie un autre passant à Europe 1. "On en attend toujours un peu sur le pouvoir d'achat. Moi, je suis handicapé, je travaille à mi-temps, j'y crois, quand même", espère un deuxième. Sur quoi portent leurs attentes ? "La fiscalité, la démocratie, avec plus de démocratie directe", détaille un troisième. "J'espère qu'il saura trouver les bons termes et prendre les bonnes décisions. Pas évident !"

Les "gilets jaunes", public cible ?

Cette conférence de presse, la première du quinquennat, intervient six mois après le début de la crise des "gilets jaunes", contestataires aux revendications variées, et globalement opposés à la politique menée par le gouvernement Philippe depuis 2017. Le "grand débat" a été pensé pour répondre à ce mouvement social, et les mesures présidentielles qui ont fuité la semaine dernière abordent en partie les problèmes soulevés depuis novembre. "Qu'il ne cède pas à tout ce que les gilets jaunes demandent, parce que c'est du n'importe quoi !", prévient une passante. "Qu'il fasse des efforts pour certaines classes de la société, il y a des gens qui souffrent."

Qu'en attendent justement les "gilets jaunes", dont la mobilisation faiblit mais reste loin de s'éteindre ? "On est conscient qu'on ne va pas tout obtenir tellement les revendications sont nombreuses", estime Thierry-Paul Valette, 'gilet jaune' parisien et candidat aux européennes (Rassemblement des gilets jaunes citoyens). "Le pouvoir d'achat reste une question centrale, donc la réindexation des retraites est le minimum" que le président puisse faire. "Si on peut aussi revaloriser le Smic, c'est très bien."

"L'avenir du pays se joue"

"S'il y a une réponse politique avec dissolution de l'Assemblée ou alors remplacement du gouvernement, c'est quelque chose aussi d'important. Si on apporte une dose de proportionnelle, c'est aussi une avancée majeure", poursuit l'opposant au gouvernement qui continue d'exiger "le RIC (référendum d'initiative citoyenne), fondamental par rapport aux 'gilets jaunes'."

Thierry-Paul Valette n'oublie pas de mettre en garde le chef de l'État : "Apparemment, il y aurait peut-être une journée de travail supplémentaire à faire. Attention ! Il ne faut surtout pas que la réponse apportée au mouvement des 'gilets jaunes' à l'issue du 'grand débat', ce soit des mesures où l'on demande encore plus d'efforts aux Français, c'est hors de question !" Et parce que c'est "un jour historique" où "l'avenir du pays se joue", le 'gilet jaune' parisien appelle à un rassemblement jeudi soir entre 19 heures et 22 heures, place de la République, à Paris.