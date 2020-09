Quelles sont les plantes qui ne supportent pas le tabac (et celles qui le tolèrent) ?

Les plantes aiment-elles le tabac ? Intuitivement, on pourrait penser que non, car la fumée de cigarette recèle jusqu'à 4 000 composés chimiques, dont au moins 50 sont cancérigènes. Mais a contrario, plus une plante absorbe du CO2, plus elle rejette de l'oxygène. Aussi, certaines plantes "dépolluantes" ont la propriété d'absorber les composants organiques volatiles présents dans l'air de la maison.

Certaines plantes ne supportent pas la fumée de cigarette

D'abord, certaines plantes ne supportent pas d'être exposées à la fumée de cigarette. Par exemple, les fougères n'aiment pas ça. Les orchidées non plus. Le Saintpaulia, aussi appelé "la violette du cap", une très jolie petite plante, n'arrive pas à absorber la fumée de cigarette, tout comme les Fittonias ou les Caladium. Il en va de même pour les Marantas, plantes tropicales aux feuilles panachées.

Des plantes "dépolluantes"

En revanche, si vous fumez, il faudra dans votre appartement des plantes qui absorbent le benzène ou le formaldéhyde contenus dans la fumée afin de les transformer en composés végétaux sains. Ainsi, les fumeurs pourront s'offrir un Epipremnum ou des "impatiences", des plantes qui poussent à l'ombre, surtout à l'extérieur, mais qui peuvent être mises en pot dans la maison. La vigne d'appartement supportera aussi les excès tabagiques. Enfin, contre l'odeur de fumée, les plantes les plus efficaces seront le lierre ou le Sanseveria.

À noter que ces plantes absorbent les composants de la fumée de cigarette mais aussi ceux de certaines peintures, détergents ou meubles.