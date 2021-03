Quel vin avec des crevettes, du fromage de chèvre et de la banane ?

Les possibilités d'accords entre le vin et un met sont infinis. Cependant, que l'on soit amateur ou non, avoir des repères nous rassure. C'est pour cela que Laurent Mariotte met au défi tous les mois Olivier Poels dans l'émission La table des bons vivants de trouver des accords subtils et efficaces pour accompagner en un clin d'œil les aliments de la saison. Ce mois-ci, on jette notre dévolu sur les crevettes, le fromage de chèvre et la banane !

Un vin anisé ou minéral avec les crevettes

"En ce mois de mars, j'ai envie de crevettes", partage Olivier Poels. "Mais attention pas n'importe lesquelles, celles de nos côtes pas celles de Madagascar ou du bout du monde." On peut les cuisiner à la poêle avec un peu de beurre et une petite goûte de pastis ou de whisky pour les enrober. "C'est un plat qui donne envie de fraîcheur, pour cela, je conseille un vin du sud de la France avec un goût légèrement anisé comme le blanc de Provence. Ou alors un vin très minéral comme un Chablis de Bourgogne ou un Sancerre de la Loire."

Du blanc sur le fromage de chèvre

On ne le sait que trop peu mais il y a une saison pour les fromages de chèvre frais ! Le mois de mars en marque le début. "Pour déguster les premiers fromages de chèvre frais, on choisit une fois de plus un Sancerre comme celui du domaine Alphonse Mellot" conseille le chroniqueur. "On peut aussi aller sur un produit plus modeste comme un sauvignon de Touraine qui fera très largement l'affaire."

La banane avec du rhum... ou du porto

La banane est disponible toute l'année. "Raison de plus pour trouver un ou plusieurs accords pour aller avec ce fruit. Alors, comme beaucoup de personnes, je suis un fan des bananes flambées au rhum", raconte Olivier Poels. "Évidemment, on peut boire une goutte de rhum avec mais si on veut jouer les audacieux, on peut tenter d'aller plus loin en associant la banane à du chocolat noir ou blanc. Un accord qui nous permet de jeter notre dévolu sur un porto rouge avec le chocolat noir et un blanc avec le chocolat blanc." De quoi impressionner vos invités au prochain repas avec un peu d'audace culinaire.