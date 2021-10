Que buvait Clovis, le roi des Francs, au Moyen Âge ?

On sait que le roi Clovis Ier aimait beaucoup boire, mais quelle boisson précisément ? "Premièrement, il buvait beaucoup de bière, la bonne cervoise qui était très consommée à l'époque en Gaule", explique Ophélie Neiman, journaliste et spécialiste du vin. À l'époque, la bière était faite de blé et non avec de l'orge. C'est pour cela qu'on sépare la cervoise de la bière.

Le vin, la boisson préférée de l'époque

Clovis buvait aussi beaucoup de vin, ce qui était très commun dans le Moyen Âge. Le vin était probablement fait à la manière des Romains parce qu'on se situe vraiment à la charnière entre la Gaule romaine et le royaume des Francs, entre le Ve et VIe siècle. Mais le vin d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le vin d'antan. Les traces des vins romains montrent des vins radicalement différents des nôtres puisqu'ils étaient aromatisés avec du miel ou avec des épices. Parfois, on rajoutait même de l'eau de mer.

Pour l'instant, les historiens ne savent pas à quoi ressemblait le vin de l'époque car il était peu décrit au Ve siècle, contrairement à l'époque romaine. "Peut-être qu'il était plus gaulois, plus nature", raconte Ophélie Neiman.

L'origine du champagne

Le vin a accompagné toute la vie de Clovis parce que le jour de Noël de l'an 496, il se fait baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémi. Forcément, il se fait baptiser avec du vin de champagne, mais sans bulles car l'effervescence des vins n'est pas maîtrisée avant le début du XVIIIe siècle. La légende dit que Saint-Rémi a offert une petite gourde à Clovis, avec une promesse de victoire tant qu'il aura du vin béni à l'intérieur. Il gagnera ses batailles car sa gourde ne sera jamais vide.

Un litre de vin par personne par jour !

Ce baptême a aussi eu des effets concrets. En se faisant baptiser, Clovis a légitimé le christianisme en France et a favorisé la multiplication des abbayes et donc des moines qui sont à l'origine des terroirs viticoles. Durant le Moyen Âge, on fait pousser de la vigne sur tout le territoire. On continue à beaucoup boire : un litre de vin par jour et par habitant en moyenne.