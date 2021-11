Quatre recettes gourmandes autour de la pomme, le fruit préféré des Français

Connaissez-vous quelqu'un qui n'aime pas les pommes ? Ce samedi, La table des bons vivants a mis à l'honneur le fruit préféré des Français. Environ 5.000 variétés différentes ont été répertoriées sur toute la planète. Gala, reinette, clochard, chanteclerc : il en existe pour tous les goûts. La pomme est un incontournable de la cuisine car elle se marie bien avec la noix, la poire, le raisin, les fromages, le caramel, le boudin... Voici quelques recettes qui mettront l'eau à la bouche aux amateurs du fruit.

Le mariage pomme-boudin

Les Belges sont friands de ce qu'ils appellent le "boudin terre-mer". Un plat assez simple, dans lequel on déguste du boudin noir accompagné d'une purée de pommes de terre et d'une compote de pommes.

Il est également possible de cuisiner la pomme et le boudin pour en faire un apéritif. Prenez une pomme bien acidulée, par exemple une Flamboyante. Épluchez-la. Ensuite, cuisez-la à la vapeur pendant dix à douze minutes. Une fois qu'elle est bien cuite, prenez une tranche de boudin et posez-la sur la pomme. La chaleur de la pomme via tiédir le boudin. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, écrasez l'ensemble. Verser quelques gouttes de vinaigre de vin sur le tout. Et déguster à l'apéritif accompagné d'un Madiran.

En tarte ou en chausson, la pomme star des desserts

La pomme est bien évidemment un incontournable des desserts, le plus connu étant la tarte aux pommes. Pour la réussir, rien de plus simple : déroulez une pâte feuilletée, déposez dessus des pommes tranchées très finement. Ensuite déposez quelques noix de beurre. Saupoudrez le tout de sucre vergeoise. Saisissez-la au four à 220-230°C. Une fois que la pâte est croustillante, baissez la température du four pour que les pommes caramélisent. Pour cette recette, le chef Yves Camdeborde conseille la variété de la roche, "qui a un équilibre entre l'acide et le sucré".

Il est également possible de faire un chausson à la pomme. Prenez n'importe quelle variété, épluchée ou non. Mettez-là au four avec un peu de beurre. Faites-la chauffer à 180°C pendant 40 minutes. À la sortie du four, aplatissez-la avec une spatule, puis laissez-la refroidir. Placez ensuite la pomme sur un disque de pâte feuilletée que vous refermez. Faites cuire le tout au four, 30 minutes à 180°C. Il est possible de glisser un peu de confiture de groseilles à l'intérieur de la pomme avant la seconde cuisson.