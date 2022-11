Quatre bonnes idées pour cuisiner sans gaspiller

Depuis plusieurs années, l'anti-gaspillage s'est frayé un chemin dans nos cuisines. En 2022 encore, les Français gaspillent plus de quarante kilos de nourriture par personne et par an. Un chiffre qui semble effrayant alors que le coût du panier de course moyen monte constamment en flèche depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans Bienfait pour vous sur Europe 1, le présentateur et animateur Laurent Mariotte et la cuisinière Sonia Ezgulian partagent leurs conseils pour réduire au mieux son gaspillage et réutiliser ses précieux restes pour rendre l'anti-gaspi gourmand et généreux.

Réfléchir "anti-gaspi" avant même de faire ses courses

Pour Sonia Ezgulian, l'étape la plus importante dans une démarche de non-gaspillage, ce sont les courses. "Quand le frigo est déjà tout plein, c'est très compliqué", explique Sonia Ezgulian. Selon l'experte, il faut déjà se pencher vers des produits de qualité. "On ne va pas pouvoir utiliser la peau et les fanes si ce ne sont pas des légumes bio, absolument impeccables", précise-t-elle.

Plus évident, mais quand même important, la cuisinière insiste pour "ne pas trop acheter". "Ça ne va pas dans le sens du manque de temps, mais si on peut ne pas faire un seul marché par semaine, en achetant d'énormes quantités de légumes", c'est l'idéal. Une démarche validée par Laurent Mariotte qui appelle à acheter "en pensant à l'avance à ses cycles de menus". "C'est une question d'organisation", résume-t-il.

Choisir des recettes qui se détournent et se customisent

Beaucoup de plats traditionnels ont pour origine une réflexion d'anti-gaspillage. C'est avec ce type de réflexion qu'aujourd'hui encore, il est possible de proposer de bons plats grâce à des restes. "La blanquette de veau est née de l'anti-gaspi", rappelle Laurent Mariotte sur l'antenne d'Europe 1. "Au départ, c'étaient les restes de rôti de veau du dimanche, qu'on servait le lendemain, taillés en tranches et on les recouvrait d'une sauce blanche."

Parmi les grands classiques de la cuisine française, une recette illustre parfaitement la cuisine sans gaspillage : le pot-au-feu. "Ce sont des morceaux à cuisson longue qui sont abordables", note l'animateur radio. "On va même pouvoir congeler une partie, avec le bouillon à part bien entendu." Surtout, "le pot-au-feu se customise", insiste Laurent Mariotte. "Vous en faites des boulettes, vous en faites un hachis parmentier, vous allez pouvoir servir le bouillon dans lequel vous allez mettre des pâtes le lendemain, les légumes, vous en faites encore autre chose, c'est fantastique !"

Stocker ce qui peut être stocké

Votre plus grand allié dans l'anti-gaspi ? Pour Sonia Ezgulian, c'est bel et bien "votre placard" ! "On peut manger des lentilles ou encore des pois chiches et les mélanger à des produits frais. Ça aide énormément pour l'anti-gaspi", précise la cuisinière sur Europe 1. En gardant dans vos réserves des produits secs, vous avez à portée de main des aliments pour réussir à réutiliser des restes de plats et en faire de toutes nouvelles recettes. Gardez en tête également le potentiel de votre congélateur, qui peut conserver un grand nombre d'aliments pour une très longue durée.

Récupérer les "déchets"

Quand on pense anti-gaspillage, on se demande notamment comment réutiliser ce qui habituellement est considéré comme un déchet. Trognons, pelures, noyau, fanes… Ils sont comestibles ! "Les trognons de pomme, par exemple, ça fait d'excellentes gelées", remarque Sonia Ezgulian. "Chaque fois que vous faites une tarte aux pommes ou des compotes, vous gardez les trognons. On peut les congeler si on n'a pas le temps de cuisiner tout de suite."

Même principe avec de la salade flétrie. "Moi, j'en fais des petites paupiettes", assure la cuisinière. "Je les coupe en deux, à l'intérieur, je vais mettre quelques anchois, des fruits secs, un peu de pruneaux, je ficelle et en plus c'est très joli." De son côté, Laurent Mariotte propose de marier la salade cuite, "qui va développer son amertume", et la Saint-Jacques. Finalement, en cuisine, rien ne se perd, tout se transforme !