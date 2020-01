Quand un robot écolo est utilisé pour remplacer les pesticides... et la main d’œuvre agricole

Et si la conscience écologique ne suffisait plus quand votre entreprise fonctionne ? C’est la question que se pose peut-être aujourd’hui l’entreprise française Naïo Technologies, entreprise spécialisée dans les machines agricoles qui a notamment fabriqué le robot Dino. Il s’agit d’un robot doublement écologique puisqu'il est capable de désherber seul d’immenses parcelles sans aucun pesticide ou produit chimique, et est de surcroît 100% électrique. L’entreprise toulousaine se porte très bien puisqu’elle a levé 14 millions d’euros il y a deux semaines, et s’exporte petit à petit partout dans le monde et notamment aux Etats-Unis.

Quand une initiative écologique se développe pour des raisons politiques et économiques

Si l’entreprise française s’exporte aux Etats-Unis c’est notamment pour des raisons politiques. La première est liée à la politique migratoire de Donald Trump, et plus particulièrement à son fameux mur à la frontière mexicaine. C’était la promesse phare de sa campagne de 2016, et celle-ci a reçu l’aval financier de la justice américaine il y a quelques semaines. Qui dit mur, dit moins d’immigration et donc moins de main d’œuvre dans les champs, main d’œuvre souvent immigrée. Les exploitants doivent donc trouver des solutions alternatives au désherbage manuel et aux pesticides, et en ont trouvé une avec le robot Dino de l’entreprise Naïo Technologies.

Outre la politique migratoire de Donald Trump, la politique de l'Etat de Californie participe également au bon développement de l’entreprise. En effet, en 2016, la Californie a décidé que le Smic local allait passer de 9 à 15 dollars de l'heure d'ici 2022. Le prix de la main d’œuvre augmente donc de fait. Naïo Technologies propose, à cet égard, une solution, ici d’ordre mécanique, pour pallier le manque de main d'œuvre. Alors, conscience écologique ou conscience sociale ? Tel sera, peut-être, le dilemme des entreprises de demain.