Pyrénées-Orientales : un QR code pour signaler les profs absents

REPORTAGE

Enseignant non remplacé ? Scannez ! L'affiche est placardée devant les 313 écoles du département des Pyrénées-Orientales à l'initiative des parents d'élèves de la FCPE et du SNUipp, le principal syndicat des enseignants du premier degré. Juste en dessous, un QR code qui renvoie vers un formulaire. "Le parent met son nom, son prénom, le nom de l'école et le niveau concerné", explique Frédéric Traby du SNUipp 66. "Le but n'est pas de montrer du doigt un enseignant absent, puisqu'il n'y est strictement pour rien, mais pour alerter sur le manque de remplaçants." Le formulaire permet ensuite d'envoyer un mail au rectorat, à l'inspection académique et aux parlementaires du département.

Éviter les tensions

C'est un problème auquel de nombreuses familles ont été confrontées ces dernières semaines. Avec le protocole sanitaire très strict , il est impossible de répartir les enfants dans d'autres classes en cas d'absence. Si aucun remplaçant n'est trouvé, les parents sont contraints de garder leurs enfants à la maison. "Vous avez un enseignant qui est absent, c'est toute la classe qui en subit les conséquences et doit rentrer à la maison", constate Rémy Landri de la FCPE 66. "C'est un véritable problème pour les parents qui doivent s'organiser au dernier moment, et se posent des questions sur les progressions scolaires, sur le niveau réel des enfants", continue-t-il.

© BENJAMIN PETER / EUROPE 1

Pour Frédéric Traby, cela conduit à des incompréhensions et à des tensions entre les parents et les enseignants. "On est tous dans le même bateau. Le problème, c'est vraiment le manque de moyens en remplacement," regrette-t-il. "C'est un protocole national donc les enseignants, les directeurs et les adjoints n'y sont pour rien. La semaine dernière, il y avait près de 200 classes fermées dans le département. Concrètement, il manquait 200 remplaçants."

800 profs absents la semaine dernière

"C'est vraiment aux pouvoirs publics aujourd'hui de donner les bonnes réponses concernant ces problèmes inhérents à la crise sanitaire", ajoute Rémy Landri. Et ils réclament davantage de professeurs remplaçants. Il y en a un peu plus de 200 pour toute l'académie de Montpellier dont fait partie le département des Pyrénées-Orientales. Or la semaine dernière dans cette académie, ce sont près de 800 professeurs qui étaient absents.