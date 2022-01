Covid-19 : l'école arrivera-t-elle à remplacer tous les professeurs absents ?

Le raz-de-marée Omicron s’abat sur les écoles primaires. Si les établissements restent ouverts, des classes ferment depuis lundi. Des enseignants sont positifs au Covid, ou obligés de garder un enfant positif. A Paris, ils étaient plus de 10% lundi et mardi à ne pas pouvoir faire cours. Dans ce contexte, les remplaçants manquent cruellement malgré les efforts du ministère pour en recruter davantage.

Dans l'école maternelle de Marie-Hélène Place, sur l'île Saint-Denis, deux enseignants sur six sont positifs. Lundi, elle a renvoyé 50 élèves chez eux, faute de remplaçants disponibles. "J'ai alerté immédiatement l'inspection de circonscription pour savoir si potentiellement il y aurait quelqu'un dès lundi ou dans les jours à venir. Je n'ai pas eu un non ferme parce qu'on espère toujours, mais on m'a fait comprendre que sans doute, il n'y aurait personne de la semaine", explique la directrice.

Des professeurs retraités et des étudiants appelés

La situation est la même à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), où un seul enseignant est remplacé sur dix absents. Et dans les Bouches-du-Rhône, la moitié des maîtres et des maîtresses manquaient à l'appel dans deux écoles. Pourtant, les rectorats recrutent en urgence et en ratissant très large parmi des professeurs retraités, des étudiants de niveau bac +2 et même des parents d'élèves volontaires.

Le recteur de la région Ile-de-France, Christophe Kerrero, reste confiant. "Il y a plus d'absentéisme. Cela prend parfois un petit peu de temps. C'est vrai qu'il peut y avoir un temps de latence de 24 heures. C'est tendu, mais on tient." Cette gestion au jour le jour ne rassure pas les chefs d'établissement, qui auraient préféré un recrutement massif de remplaçants avant Noël.