JO-2024 : deux semaines de fermeture supplémentaires de la ligne 14 en avril et en mai

La ligne 14 du métro parisien va être fermée deux semaines supplémentaires avant les Jeux olympiques de Paris, en plus des deux semaines prévues du dimanche 11 février au dimanche 25 février inclus, a annoncé la RATP vendredi. La RATP a précisé que la ligne 14 sera fermée du dimanche 7 avril au dimanche 14 avril inclus et du mercredi 8 au dimanche 12 mai inclus, pour réaliser des tests finaux avant l'ouverture de la prolongation de la ligne pour juin, sans date précise à ce stade.

Transports de substitution

Ces fermetures - qui s'ajoutent à celles déjà prévues pendant les vacances scolaires de février, pendant les week-ends de mars et le lundi 1er avril - ont pour objectif de réaliser "des tests du nouveau système de pilotage automatique en situation réelle", a expliqué Stéphane Garreau, directeur du prolongement de la ligne 14 à la RATP, lors d'une conférence de presse à Paris. Concernant les deux semaines de fermeture en février, la RATP a annoncé la mise en place de transports de substitution, notamment des bus spéciaux ralliant la station Gare de Lyon à la station Olympiades toutes les 3 à 6 minutes en heure de pointe et un renforcement de l'offre de trains sur la ligne 13 et sur le RER B.

Pendant cette fermeture, la RATP prévient que "la ligne 13 connaîtra une affluence accrue malgré un renfort de l'offre de transport" et invite les usagers à "utiliser les transports de substitution mis en place pour l'occasion". La ligne automatique 14, qui dessert notamment trois gares parisiennes (Bercy, Gare de Lyon et Saint-Lazare), est prolongée de 14 km pour pouvoir relier d'ici les JO-2024 qui commencent le 26 juillet, l'aéroport d'Orly (sud de Paris) à Saint-Denis (nord), où se déroulent de nombreuses épreuves.