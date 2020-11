Producteur tabassé : le parquet de Paris requiert la détention provisoire pour 3 policiers

Le parquet de Paris a requis dimanche la mise en examen des quatre policiers mis en cause dans le passage à tabac d'un producteur de musique noir et le placement en détention provisoire de trois d'entre eux, en confiant la suite des investigations à un juge d'instruction.

La détention provisoire des trois agents soupçonnés d'avoir porté des coups au producteur Michel Zecler est demandée pour "éviter un risque de concertation entre les auteurs ou de pressions sur les témoins", a expliqué le procureur de la République de Paris Rémy Heitz. Le parquet réclame que le quatrième agent, soupçonné d'avoir jeté une grenade lacrymogène dans le studio, soit placé sous contrôle judiciaire.

Darmanin a annoncé "la révocation" prochaine des policiers

La diffusion jeudi par le site Loopsider de la vidéo de Michel Zecler a créé le scandale. On y voit le producteur de musique tabassé pendant plusieurs minutes dans son studio de musique samedi 21 novembre à Paris par trois policiers, avant qu'un quatrième ne vienne jeter depuis l'extérieur une grenade lacrymogène à l'intérieur du local. Dans une seconde vidéo publiée vendredi, on voit Michel Zecler être de nouveau frappé dans la rue, une fois extrait du studio, et alors qu'il est entouré par de nombreux autres fonctionnaires de police qui ne semblent pas empêcher ces nouveaux coups.

Michel Zecler a affirmé avoir été insulté à plusieurs reprises de "sale nègre". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé jeudi "la révocation" des policiers mis en cause, "dès que les faits seront établis par la justice". Il les a accusés d'avoir "sali l'uniforme de la République".