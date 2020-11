Producteur tabassé : Macron dénonce des images qui "nous font honte" et demande "une police "exemplaire"

Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "l'agression inacceptable" du producteur noir Michel Zecler par des policiers, des "images qui nous font honte" et demandé au gouvernement de "lui faire rapidement des propositions" pour "lutter plus efficacement contre toutes les discriminations".

"La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme", a-t-il dit dans une déclaration sur les réseaux sociaux, en réclamant "une police exemplaire avec les Français" mais aussi "des Français exemplaires avec les forces de l'ordre".