Procès de l'enseignante d'Evaëlle : un drame qui soulève la question du harcèlement scolaire

Le procès de l'enseignante d'Evaëlle, décédée en 2019 après des brimades et une gestion défaillante du harcèlement scolaire, a révélé des lacunes dans la réaction des institutions. Marie Quartier, experte en sensibilisation au harcèlement, souligne l’importance de reconnaître la victime et d’agir collectivement pour prévenir ces drames.

Le début de la semaine a été marqué par le procès de l'enseignante d'Evaëlle, collégienne de 11 ans qui s'est suicidée en 2019 dans le Val-d'Oise. La procureure a requis 18 mois de prison avec sursis à l’encontre de la professeure.

Evaëlle s’est donnée la mort après avoir été victime de brimades de la part de ses camarades, et après avoir vécu comme une humiliation la façon dont son enseignante a géré l’affaire. Face au harcèlement scolaire, l’institution réagit encore mal et des erreurs graves sont parfois commises. Concrètement, qu’est-ce qu’un professeur doit éviter de dire à ses élèves ? Europe 1 fait le point.

"Ce n'est pas le personnel tout seul qui règle une situation de harcèlement scolaire"

Ex-prof de français, Marie Quartier est co-fondatrice de l'association ReSIS qui forme les personnels de l’Éducation nationale depuis une quinzaine d’années. Mais après avoir sensibilisé plus de 7.000 établissements en France, publics et privés, au harcèlement scolaire, elle constate encore des lacunes. "J'ai souvent entendu, quand je parlais d'un élève qui n'allait pas bien à un établissement scolaire, qu'on me réponde 'oui, mais vous comprenez, lui aussi, il se conduit comme ci ou comme ça'. Certes, mais la différence, c'est que lui est victime" déplore-t-elle.

Le but de ces sensibilisations est de reconnaître l’enfant comme victime, pour l’inciter à se confier. Mais discrètement et non devant toute la classe. Et c’est à la communauté éducative dans son ensemble de prendre sa parole au sérieux.

"C'est pas un enseignant tout seul, ce n'est pas le personnel tout seul qui règle une situation de harcèlement scolaire. Parce que ces situations-là peuvent être très délicates et parfois très dangereuses. Il faut envisager parfois des sanctions et savoir comment articuler ça avec tout un travail qui permet de défaire la dynamique de groupe. C'est tout un ensemble d'actions à mettre en place", explique Marie Quartier.

Il est aussi nécessaire, enfin, de s’appuyer sur la famille de l’élève, insiste la professionnelle pour agir contre le harcèlement subi souvent à l’école et en dehors.