Prison de Vendin-le-Vieil : pour surveiller ces narcotrafiquants, jugés parmi les plus dangereux du pays, 250 agents triés sur le volet

La prison de Vendin-le-Vieil a été désignée en mars par le gouvernement pour accueillir 100 narcotrafiquants, jugés les plus dangereux du pays. Pour surveiller ces détenus, dont les premiers arrivent cette semaine, 250 agents pénitentiaires ont été triés sur le volet et formés à cette surveillance particulière.

Avec Condé-sur-Sarthe, Vendin-le-Vieil a été désignée en mars par le gouvernement pour accueillir 200 narcotrafiquants, jugés les plus dangereux du pays, qu'ils soient en détention provisoire ou condamnés. À Vendin-le-Vieil, plus de 250 agents pénitentiaires seront présents pour encadrer une centaine de narcotrafiquants. Ils ont tous été formés aux risques de corruption et à l'empreinte numérique. Des surveillants qui appréhendent également l’arrivée de ces détenus comme l’explique Sophie : "Bien sûr qu’il y a une crainte, il y a du danger, il faut être méfiant mais on s’adapte rapidement."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Fini les passe-droits et le tout-permis"

Pendant plusieurs mois, des exercices et des simulations de sortie de prisonniers de leur cellule ou dans une des douze cours de promenades de l’établissement ont eu lieu.

Nouveaux parloirs et sécurité renforcée, tout est prêt affirme David Lacroix représentant Force Ouvrière à Vendin-le-Vieil. "Ce sera un mode ultrasécuritaire. Il ne faudra rien laisser au hasard, et il faudra aussi leur faire comprendre que les règles ont changé : fini les passe-droits et le tout-permis. Nous serons toujours au minimum trois pour une ouverture de cellule face à un détenu", indique-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La prison la plus sécurisée de France

"Ce n’est pas rien d’accueillir 100 narcotrafiquants du plus haut niveau, pour les isoler totalement du monde extérieur. Mais désormais, les agents sont impatients de vraiment exercer leur métier de surveillant", ajoute-t-il. Car l’établissement a été entièrement vidé de ses détenus pendant cinq mois, le temps d’effectuer les travaux d’aménagement dans cette prison qui est désormais la plus sécurisée de France.