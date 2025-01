Inde : une bousculade fait au moins 30 morts au pèlerinage hindou de la Kumbh Mela

En Inde, une bousculade a fait au moins 30 morts et 90 blessés ce mercredi lors d'un pèlerinage hindou de la Kumbh Mela, dans le nord du pays. Les mouvements de foule meurtriers sont d'ailleurs fréquents dans le pays le plus peuplé du monde.

Un mouvement de foule meurtrier. Une bousculade a fait au moins 30 morts et 90 blessés mercredi pendant le pèlerinage hindou de la Kumbh Mela, dans le nord de l'Inde, présenté comme le plus grand rassemblement religieux de tous les temps, a annoncé la police. Il s'agit du premier bilan communiqué par les autorités près de 18 heures après l'accident. "30 fidèles sont malheureusement décédés et blessés ont été transportés à l'hôpital", a annoncé Vaibhav Krishna, un officier supérieur de la police, à Prayagraj, lors d'une brève conférence de presse. Mercredi matin un médecin, avait déclaré sous couvert d'anonymat à l'AFP à Prayagraj, la ville où se tient ce pèlerinage, que la bousculade avait fait au moins 15 morts et de nombreux blessés, dont certains grièvement.

Des millions des fidèles réunis chaque année

Organisé tous les 12 ans à Prayagraj, ce festival réunit pendant six semaines des dizaines de millions de fidèles venus de tout le pays comme de l'étranger pour s'immerger au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna. Selon les fidèles interrogés par l'AFP, l'accident s'est produit en pleine nuit, alors que la foule se dirigeait vers les berges des fleuves pour le premier bain de mercredi, annoncé comme un des points d'orgue de l'édition 2025 du pèlerinage.

"J'étais assis près d'une barricade, tout le monde m'est tombé dessus pendant le mouvement de foule", a raconté à l'AFP Renu Devi, 48 ans. "Quand la foule a surgi, les personnes âgées et les femmes ont été écrasées, personne n'est venu les aider". Les pèlerinages géants comme la Kumbh Mela sont le théâtre régulier de mouvements de foule meurtriers dans le pays le plus peuplé de la planète.

Une "mauvaise gestion" pointée du doigt

"Nous allions nous baigner quand soudain la foule a commencé à pousser et des gens sont tombés", raconte Pancham Lodhi devant un hôpital composé de tentes installé sur le site du rassemblement, où il attend le corps de sa belle-fille. Fidèles et secouristes sont rapidement intervenus pour évacuer les victimes, au milieu d'un terrain jonché de vêtements, de chaussures ou d'objets abandonnés dans la panique, selon un photographe de l'AFP.

Les festivités se sont poursuivies presque normalement pendant la journée, des millions de personnes continuant à se rendre sur les berges pour plonger dans les eaux froides du Gange et de la Yamuna, un rituel destiné selon la tradition hindoue à laver les fidèles de leurs péchés.

Le Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi a présenté aux victimes ses "plus sincères condoléances aux fidèles qui ont perdu un proche". Le chef de l'opposition indienne, Rahul Gandhi, n'a pas tardé à dénoncer la responsabilité des autorités dans l'accident. "La mauvaise gestion et la préférence accordée par les autorités aux personnalités plutôt qu'aux simples fidèles sont responsables de ce tragique incident", a dénoncé le chef du Congrès sur X. "Il est très difficile de contrôler des foules comme ça", s'est défendu plus tôt le chef de l'exécutif de l'Etat, Yogi Adityanath, un proche de M. Modi. "La situation est sous contrôle".

La Kumbh Mela 2025 a fait l'objet d'une intense promotion du gouvernement du Premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi. Selon le gouvernement d'Uttar Pradesh, plusieurs millions de personnes l'ont encore accompli mercredi, une des journées phare du festival qui se terminera le 26 février. La Kumbh Mela a déjà été le théâtre de bousculades meurtrières dans le passé. En 1954, plus de 400 personnes avaient été tuées, iétinées ou noyées, en une seule journée.

Des bousculades meurtrières fréquentes

Lors de sa précédente édition en 2013, le festival avait été endeuillé par la mort de 36 personnes lors d'un énorme mouvement de foule survenu dans la gare de Prayagraj. D'autres méga-rassemblements religieux sont régulièrement marqués par des bousculades meurtrières. En juillet dernier, plus de 120 personnes avaient ainsi trouvé la mort, également dans l'Uttar Pradesh, lors du discours d'un célèbre prédicateur hindou. Prévue du 13 janvier au 26 février, la Kumbh Mela de 2025 a été présentée comme celle de tous les records. Les autorités ont annoncé plus de 400 millions de participants. La précédente édition en 2013 en avait attiré 120 millions, selon les autorités.

A titre de comparaison, le Haj, en Arabie saoudite, a rassemblé 1,8 million de musulmans en 2024. En 2015, une bousculade lors du rituel de la "lapidation du diable" à Mina, près de La Mecque, avait tué jusqu'à 2.300 fidèles.

Des forces de l'ordre déployée

Plus de 40.000 policiers sont mobilisés pour la sécurité de la Kumbh Mela, selon les autorités. Cette année, elles disposent d'un réseau de caméras, des drones et l'intelligence artificielle pour compter la foule et gérer ses déplacements.

Pour accueillir les fidèles, les organisateurs ont bâti une ville de tentes et de préfabriqués étendue sur une superficie équivalente aux deux tiers de la presqu'île new-yorkaise de Manhattan. "Les publicités suggèrent que le gouvernement offre un accueil de première classe", a raillé un pèlerin, Ruchi Bharti, étudiant. "Cette bousculade prouve que ce n'est qu'un mensonge".