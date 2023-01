Pourquoi Strasbourg est-elle l'une des villes les plus attractives de France ?

Le recrutement est le grand défi des entreprises mais aussi des régions. D'après un rapport France Stratégie - DARES, les tensions de recrutement vont s'aggraver pour certaines entreprises. À l'inverse, d'autres pourront compter sur les jeunes qui entrent sur le marché du travail. Des dizaines de milliers d’étudiants arrivent chaque année en Alsace, à Strasbourg et beaucoup d’entre eux pourraient bien y rester une fois leur diplôme en poche.

"Je ne me vois pas revenir à Nice"

Il y a quelques années, Anthony, originaire de Nice, débarque à Strasbourg pour y finir ses études. Finalement, il tombe amoureux de cette ville et de sa région et décide d'y rester. "À chaque fois, on me dit 'on est parti du soleil et de la mer pour aller à Strasbourg' mais moi, au final, je leur réponds que la mentalité est beaucoup mieux ici. Ça bouge beaucoup plus pour mon métier, je suis intermittent, j'ai commencé à faire mon réseau et le fait que je sois plus proche de Paris, c'est beaucoup plus simple que si j'étais à Nice", explique-t-il au micro d'Europe 1. "J'ai eu l'occasion d'acheter l'appartement d'un ami intermittent. Je ne me vois pas revenir à Nice."

"Ça fait petit village"

Suana vient de Martinique, Guillaume de Montpellier, tous deux sont étudiants ici dans la capitale alsacienne et ils se verraient bien y rester une fois entrés dans la vie active. "J'apprécie beaucoup, ça fait un peu petit village avec tous les avantages d'une grande ville, pourquoi pas y rester sur le long terme", explique-t-elle. "Strasbourg c'est bien et comme c'est une capitale européenne, il y a la possibilité d'aller à Bruxelles assez facilement. Puis, ici, les gens sont chaleureux", poursuit Guillaume. Chaque année, ce sont ainsi près de 60.000 étudiants qui viennent à Strasbourg.