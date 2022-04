Pour une majorité des Français, le chien est un membre de la famille à part entière

Une enquête, publiée mardi par l’institut CSA et l'organisme officiel de référencement des races (la Centrale Canine), témoigne d’attentes politiques fortes en matière de bien-être animal. La société a, en effet, depuis cinquante ans, considérablement évolué sur la place des animaux de compagnie. Le chien, surtout, est passé de la niche au canapé, voir possède désormais sa propre chambre ! 85% des Français le considère comme un membre de la famille à part entière.

"On projette des qualités humaines sur le chien"

Christophe Blanchard, professeur de sociologie à l’université Sorbonne Paris Nord, n’est pas surpris des résultats de ce nouveau baromètre intitulé "Les chiens et les Français". "On projette sur cet animal des qualités humaines. On va dire du chien qu'il est fidèle, qu'il est loyal, qu'il ne juge pas, lui, contrairement aux humains. On va appeler aujourd'hui son chien Cathy ou Michel, ce qui était impensable il y a quelques années", explique-t-il sur Europe 1.

Les refuges remplis de chiens abandonnés

Les trois quart des Français souhaitent également que les chiens soient accueillis dans les campings, les hôpitaux, les Ehpads. Et même au bureau, pour près de la moitié de la population. "Il y a un énorme décalage entre ce que les Français semblent indiquer dans ce sondage et le rythme de la société, ses structurations, qui ne permettent pas l'accueil simple de ces animaux de compagnie", souligne Christophe Blanchard. "C'est problématique parce que les refuges débordent de chiens abandonnés. Et beaucoup ont été abandonnés à cause de l'incapacité de leurs propriétaires à les gérer dans leur vie quotidienne".

Environ 100.000 animaux sont abandonnés chaque année en France : un record en Europe. Une problématique qui préoccupe les Français. La question du bien-être animale a d’ailleurs été évoquée à plusieurs reprises, et pour la première fois par de nombreux candidats, pendant cette campagne présidentielle.