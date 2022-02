Positifs au Covid, ils sont obligés d’annuler leurs vacances en dernière minute

De nombreux Français attendent les vacances d’hiver avec impatience. Elles commencent ce week-end dans la zone B (Strasbourg, Lille, Nantes, Orléans, Reims, Nancy, Metz, Amiens, Rouen, Rennes…). Tout le monde n’a pas la chance de partir au ski ou ailleurs, mais pour les autres, il faut parfois s’attendre à une mauvaise surprise de dernière minute : un test positif au Covid qui vient gâcher tout le programme et peut coûter cher.

250 euros de billets d’avion perdus

Claudine vit à Orléans, elle a deux fils de huit et onze ans et elle avait prévu de les emmener au Portugal, chez ses parents. "Ils se réjouissaient d’aller voir les grands-parents que l’on n’a pas vus depuis un an et demi à cause du Covid", raconte-t-elle. "Mais mon aîné a déclaré le Covid il y a une semaine et le plus jeune, il y a trois jours", soupire la jeune femme. Le voyage est donc annulé et Claudine espère maintenant, sans trop y croire, pouvoir se faire rembourser les 250 euros que lui ont coûtés ses billets d’avion. Mais pour l’instant, elle n’arrive absolument pas à contacter la compagnie aérienne.

Gauthier, lui, a perdu les 75 euros de son billet d’avion pour la Grèce. Une somme non négligeable pour cet étudiant strasbourgeois de 22 ans. "On devait partir entre amis faire un week-end prolongé de quatre jours à Athènes", explique-t-il au micro d'Europe 1. "Mais j’ai effectué un test mercredi matin, sans avoir de symptômes, juste pour prendre l’avion et j’ai été déclaré positif. On se dit qu’on voyagera quand la pandémie sera terminée, mais ça ne se termine jamais. Deux ans après, on arrive encore à avoir les mêmes problématiques, c’est lassant", conclut le jeune homme pour qui le séjour sous le soleil d’Athènes se transforme en semaine d’isolement chez ses parents.

"J’ai appris à accepter le fait que tout soit tout le temps annulé"

"Depuis un an, j’ai appris à accepter le fait que tout soit tout le temps annulé. C’est un peu compliqué pour le moral", avoue de son côté Claudine. La mère de famille a tout de même trouvé un plan B pour les vacances de ses enfants : elle va passer quelques jours avec eux chez des amis en Bretagne, qui ont eux-mêmes attrapé le Covid il y a peu. "Heureusement qu’ils nous accueillent, sinon on aurait passé les vacances à la maison !"