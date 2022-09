Pose des mains, tenue des couverts... Six règles à respecter pour bien se tenir à table

Des conseils pour "briller en société", c'est ce que promet Jérémy Come, chroniqueur des bonnes manières dans l'émission Bienfait pour vous. Ce mardi, il a énuméré les erreurs à ne pas commettre à table, notamment dans les grandes occasions, et qui peuvent être "assez mauvaises pour notre image en société". Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, le chroniqueur détaille ces fautes à ne plus faire pour bien se comporter.

En France, il faut montrer ses mains

La première règle concerne les mains, et "en France, on doit les montrer", assure d'abord Jérémy Come sur Europe 1. "Autrefois, cela signifiait qu'on ne dissimulait pas une arme. C'était donc toujours dans le but de se dire 'cette personne est quelqu'un de bien', qu'elle n'a rien à cacher", raconte-t-il, précisant qu'aujourd'hui, il faut mettre "le premier tiers". "On ne met pas le coude sur la table, mais on met les avant-bras sur un tiers de notre bras", explique-t-il.

Dans les pays anglo-saxons, la règle est différente. "On doit mettre une main sur son genou, donc il n'y a qu'une main qui est visible".

Parler à ses voisins de manière équitable

Ensuite, il y a la discussion. Si l'on est à l'initiative de ce moment, "il y a des codes à connaître : on doit absolument distribuer la parole lors d'un dîner ou d'un déjeuner", affirme Jérémy Come. "On ne monopolise pas la parole", ajoute le chroniqueur, "et on ne parle pas à la personne la plus éloignée à table de notre passion pour le jardinage. On va gâcher le déjeuner ou le dîner", assure l'invité de Bienfait pour vous.

Le chroniqueur estime aussi qu'il faut parler à son voisin ou à sa voisine en essayant d'équilibrer le temps de parole des deux côtés. "On ne tourne pas le dos", martèle Jérémy Come. "On a parfois tendance à tourner le dos, ça ne se fait pas du tout", assène-t-il.

Proposer de se lever au moment du café

Dans certains cas, notre meilleur ami ou meilleure amie se trouve de l'autre côté de la table, et il est difficile de lui adresser la parole. Jérémy Come a une astuce : "Au moment du café, on propose de passer au salon si on en a un, ou de se mettre debout si on a un studio, parce que cela permet d'aller discuter avec les personnes avec qui on n'a pas pu parler à table".

Mettre ses couverts en accent circonflexe

À table, un ustensile doit être bien tenu : le couteau. "Ce n'est pas une arme, ni une pelle ni un râteau", rappelle ironiquement le chroniqueur. "Donc, on ne parle pas avec ses couverts. On les pose en accent circonflexe", appuie Jérémy Come, qui étaye : "Si vous faites une pause pendant le déjeuner ou le dîner, vous les mettez en chapeau pointu. Et à la fin, quand vous avez terminer, vous les placerez à 16h20 (comme sur une horloge). Vous mettez les couverts parallèles, le couteau au-dessus de la fourchette. Celle-ci aura les dents tournés vers le ciel : cela voudra dire que vous n'avez plus faim."

Ne pas aller fumer avant le fromage

Dans le cas où il y a des fumeurs qui participent à un repas, il y a plusieurs bons comportements à adopter en fonction des situations. "Si l'on est à l'initiative du dîner et qu'il y a des cendriers à table, c'est un bon indicateur pour dire que c'est permis", expose-t-il, rappelant l'interdiction de fumer au restaurant ou dans des lieux publics contrairement à un lieu privé.

"Normalement, si vous êtes très bien élevé, vous ne quittez pas la table pour aller fumer, et jamais avant le fromage", poursuit Jérémy Come, "parce que la fumée peut changer les saveurs des plats qui ont été préparés. Et même s'il y a des cendriers, on n'est jamais à l'abri d'une personne qui pourrait attendre un heureux événement et ne pas l'annoncer. Il faut donc poser la question", argumente le chroniqueur des bonnes manières.

Poser sa serviette sur la gauche

Enfin, certains convives ne savent que faire de leur serviette. "Quand vous quittez le déjeuner ou le dîner, ne la repliez pas comme si vous étiez invité au petit déjeuner, le lendemain matin", explique Jérémy Come. "On laisse sa serviette un peu négligemment posée à gauche de son assiette", avance le chroniqueur dans Bienfait pour vous.