PORTRAIT - Qui est Sophie Adenot, choisie pour intégrer la nouvelle promotion de l'ESA ?

Elle succède à Thomas Pesquet, et plus symboliquement à Claudie Haigneré, dernière femme française à avoir été astronaute à l'Agence spatiale européenne il y a plus de 20 ans. Sophie Adenot, 40 ans et pilote d'essai d'hélicoptère qui compte quelque 3.000 heures de vol, a été sélectionnée avec une autre femme et trois hommes pour intégrer la nouvelle promotion de l'ESA, parmi les 22.500 candidatures. Europe 1 l'a rencontrée.

Sophie Adenot dégage avant tout une force tranquille. Le visage souriant, la voix posée, les pieds bien ancrés dans le sol : la Française est ingénieure de formation. Elle est la première femme pilote d'hélicoptère dans l'armée de l'air.

"Un grand saut dans l'inconnu"

En devenant astronaute, celle qui a grandi en Bourgogne réalise son rêve de toujours. "Le rêve ne devient même pas concret aujourd'hui parce que j'ai du mal à me rendre compte de ce qui se passe", confie-t-elle, encore émue par l'annonce de l'Agence spatiale européenne. "J'y ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé", appuie Sophie Adenot. "Tout est à construire. En tout cas, pour moi, c'est un grand saut dans l'inconnu."

"Je pense que j'ai grandi avec l'âme d'une exploratrice. J'ai toujours essayé d'aller chercher un petit peu plus loin ce qu'il se passe, et puis revenir auprès de ses pairs avec un œil nouveau", raconte-t-elle au micro d'Europe 1. "Ma sœur me dit souvent, en plaisantant, que quand j'étais petite, 'le seul poster que t'avais dans ta chambre, c'était un poster de fusée'. J'y pense depuis un petit bout de temps", reconnaît la pilote d'essai, désormais astronaute pour l'ESA.

Un programme chargé pour Sophie Adenot

Dans sa vie personnelle, Sophie Adenot est maman d'un petit garçon. Parmi ses modèles, on retrouve la physicienne Marie Curie et l'astronaute Claudie Haigneré, la première femme à être allée dans l'espace. Désormais, la Française de 40 ans va devoir se mettre à l'entraînement. Elle va déménager à Cologne, en Allemagne, où se trouve le Centre européen des astronautes.

Sophie Adenot sera ensuite formée aux sciences de l'espace et commencera les entraînements avec beaucoup de sport, des stages de survie ou encore des vols paraboliques. La Française devrait aller dans l'espace pour la première fois dans quatre ou cinq ans. Lors de la présentation de cette nouvelle génération, Thomas Pesquet, issu de la promotion 2009, a conseillé à tous ses successeurs de "bien s'accrocher".