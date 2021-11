Retour de Thomas Pesquet : à quoi a servi son voyage dans l'espace ?

DÉCRYPTAGE

Après 200 jours à bord de la station spatiale internationale, l'astronaute Thomas Pesquet est finalement rentré sur Terre ce mardi matin. Son séjour dans la station spatiale internationale (ISS) avait des visées scientifiques destinées à mieux comprendre ce qu'il se passe dans l'espace. Dans le viseur des scientifiques : profiter de la station pour tester des dispositifs et mener des expériences en conditions d'apesanteur.

Préparer les prochaines missions vers Mars

De nombreuses manipulations ont été effectuées à bord de l'ISS par Thomas Pesquet et ses coéquipiers de la mission Alpha. Il s'agit d'opérations complexes qui ne peuvent être réalisées qu'à bord de la station grâce à l'apesanteur. Ces expériences donnent des informations aux chimistes, aux biologistes ou encore aux physiciens. L'équipage ramène d'ailleurs sur Terre 250 kilos de matériel et de résultats, mais la majeure partie du travail réalisé par Thomas Pesquet et sa mission sert à imaginer l'exploration spatiale de demain.

Le Français a par exemple testé un dispositif contre les tempêtes solaires, un bandeau de sommeil ou encore un casque de réalité virtuelle pour simuler le contrôle d'un robot à distance, par exemple sur la planète Mars. On sait que la Nasa espère retourner sur la Lune dès 2024 avec pour objectif d'y installer une base pour des missions plus longues et plus régulières. Tout ça, Thomas Pesquet le sait. Il a d'ailleurs tweeté avant son départ de l'ISS "La prochaine fois, la lune ?", comme pour faire comprendre que l'on n'avait pas fini d'entendre parler de lui.