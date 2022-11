Espace : la Française Sophie Adenot intègre la nouvelle promotion de l'ESA

La nouvelle promotion d'astronautes européens compte trois hommes et deux femmes, dont la Française Sophie Adenot, pilote d'essai d'hélicoptère, a annoncé mercredi l'Agence spatiale européenne (ESA) à Paris. Cette promotion, choisie parmi près de 23.000 candidats, succède à celle de 2009 qui avait suscité un véritable engouement pour l'aventure spatiale chez les jeunes Européens.

Première femme pilote d'essai d'hélicoptères

La promotion 2009 - celle de Thomas Pesquet - comptait six astronautes, dont une seule femme, l'Italienne Samantha Cristoforetti.

Agée de 40 ans, Sophie Adenot est ingénieure, diplômée de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Elle a le grade de lieutenant-colonel, a été la première femme pilote d'essai d'hélicoptères et compte quelque 3.000 heures de vol. "On a travaillé dur pour arriver ici aujourd'hui", a-t-elle déclaré. Sur le podium du Grand palais éphémère, à Paris, c'est ensuite un astronaute espagnol, puis une Britannique qui ont été présentés par les responsables de l'ESA. Sophie Adenot devient la première femme astronaute française depuis Claudie Haigneré il y a plus de 20 ans.

Un budget de près de 17 milliards d'euros

Par ailleurs, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé mercredi un budget de près de 17 milliards d'euros pour les trois prochaines années, en nette hausse mais en-deçà des 18,5 milliards demandés par son directeur général. Au terme d'âpres négociations, les 22 Etats membres, rassemblés pendant deux jours à Paris, ont décidé d'une enveloppe de 16,9 milliards d'euros, en hausse de 17% par rapport aux trois dernières années.

C'est un "grand succès", a salué le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, estimant que le budget allait "au-delà des attentes". Paris a abondé à hauteur de 3,25 milliards d'euros, les contributions des autres pays n'étant pas connues dans l'immédiat.