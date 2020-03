Pony, Vuf, Wello... ces innovations qui veulent révolutionner l'usage du vélo

Tous à Bicyclette ! Ce week-end se tient le Vélo in Paris, le salon du vélo sportif et citoyen au Parc Floral où se bousculeront toutes les nouvelles initiatives mettant à l'honneur le deux-roues. À l'occasion de cet événement, Raphaëlle Duchemin reçoit dans La France bouge ce vendredi trois inventeurs qui entendent développer les usages de la petite reine : tout seul ou à deux, pour se déplacer ou pour porter des charges lourdes.... Ils expliquent au micro d'Europe 1 comment leur innovation pourrait, à l'avenir, faciliter de bien des manières les déplacements.

Un vélo en libre-service qui appartient à ses usagers

"C'est vrai qu'on est un peu un Alien", s'amuse Paul-Adrien Cormerais en préambule. Il est l'un des fondateurs de Pony, société basée à Angers, qui propose des vélos en libre service via une application. Un nouvel opérateur dans la capitale ? Oui, mais pas seulement, explique-t-il. En effet, Pony a voulu répondre à un problème majeur et récurent chez ces systèmes mettant des vélos à dispositions des usagers : ils sont bien trop souvent dégradés. "Nous, ce qu'on fait chez Pony, c'est que chacun des vélos qui est à disposition dans la rue appartient à un particulier, à un habitant de la ville qui l' a acheté, qui en est vraiment le propriétaire. Il l'adopte, il lui donne un petit nom : 'Jolly Jumper'. C'est le sien et à chaque fois que quelqu'un s'en sert on va lui dire 'c’est 'Jolly Jumper', le vélo d'Adrien, il a déjà fait deux trajets aujourd’hui, prenez-en soin et dites-nous s'il y a quoi que ce soit"", détaille-t-il. En échange, le propriétaire, informé des trajet effectués par son vélo, reçoit une commission. "On crée de la proximité, on crée du sens et on responsabilise les usagers", se félicite Paul-Adrien Cormerais.

On vous présente le double pony



Inspiré du “longtail” très en vogue dans les pays nordiques, c'est le premier vélo électrique 2 places partagé en libre service du monde pic.twitter.com/DgTega39t6 — pony (@getapony) November 29, 2019

Mais ce n'est pas là sa seule idée. La société Pony met également à disposition un vélo deux places. Appelés vélos cargo, ces deux-roues électriques sont largement déployés en Allemagne ou dans les pays nordiques, mais peu connus en France, regrette-t-il, expliquant avoir développé le premier vélo-cargo conçu spécifiquement pour le partage. C'est "donc c'est un vélo extrêmement robuste qui supporte 250 kilos de charge", ajoute-t-il. En apparence classique, il est doté à l'arrière d'un siège dédié "hyper confortable", d'une poignée pour se tenir et de cale-pieds et "permet de prendre un adulte, un enfant, des courses sur le côté". L'idée est de faire découvrir aux gens qu'en vrai, vous pouvez emmener vos enfants à l'école en vélo et c'est une expérience fantastique", conclut-il.

Quand le vélo remplace le véhicule utilitaire

Autre innovation espérant développer les usages du vélo : le Vuf, le vélo utilitaire français. "Ça a démarré en 2014. On est parti du constat que l'offre du vélo utilitaire, à l'époque, n'était pas adaptée au transport de charge de volume important", explique son fondateur Thomas Chenut. Après avoir testé tous les vélos cargo du marché pendant deux ans, avec son équipe, ils se mettent en tête de "tracer le portrait-robot du vélo utilitaire à assistance électrique idéal" et au bout de ces deux années le vuf voit le jour, raconte-t-il, insistant sur "l'ADN made in France" de l'entreprise.

Et le Vuf présente deux innovations, la première étant sa modularité. "Il existe des versions avec des caisses permettant de transporter jusqu'à 100 kilos et quasiment 400 litres de volume utile. Si on a besoin de transporter plus de volume son enlève la caisse qui est amovible et on ajoute une remorque et là, on peut transporter jusqu’à 2 mètres cube et quasiment 300 kilos". "L'idée est vraiment de positionner le vélo comme une alternative au véhicule utilitaire léger en centre-ville et on répond à tous les usages : qu'on transporte du colis, du frais, du sec, du réfrigéré ou même des déchets, on trouvera toujours une solution chez Vuf".

Un projet en partie financé par la Green Tech du ministère de l'Environnement mais aussi par les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine mais qui peine encore à se faire accepter de tous. "On s'adresse à des collectivités et on dit aux usagers : 'traditionnellement vous vous êtes servis des véhicules utilitaires, vous étiez au chaud, vous écoutiez Europe 1 le matin à l'abri. Demain, vous serez sur un vélo'. Il y a donc une notion d'acceptabilité qui est un peu plu compliquée", reconnaît Thomas Chenu qui assure cependant que celle-ci est en train d'évoluer. En témoigne une utilisation en hausse des Vuf pendant les grèves à Paris.

Le vélo cargo solaire

Autre vélo cargo, celui développé par la société Wello dont Arnaud Chereau, le président et co-fondateur était également l'invité de Raphaëlle Duchemin. Ingénieur aéronautique de formation, il a mis au point, avec son équipe, "un vélo cargo caréné, qui protège des intempéries, qui est équipé de panneau solaire en toiture et qui permet de transporter des marchandises à l'arrière, jusqu'à 80 kilos dans la version cargo". Il existe également une version pick-up destinée aux différents opérateurs, en industrie ou en entreprise et dans la ville ainsi qu'une version "Family".

Cette dernière permet de transporter un passager adulte ou deux enfants avec des petites ceintures de sécurité tout en étant protégé des intempéries et en ayant la place pour un petit coffre pour quelques sacs à dos". Des vélos à trois roues, solaires, modulaires, compactes et entièrement connectés, résume-t-il, expliquant qu'ils sont également pourvus de quatre capteurs permettant de "remonter des datas, aussi bien côté utilisateur -- savoir combien de photovoltaïque a été produit, quel a été le trajet, combien de CO2 a été économisé -- et ces datas nous permettent également d'améliorer le produit". Une nouvelle génération de Wello, plus légère, va ainsi voir le jour prochainement.