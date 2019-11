Pont effondré : Mirepoix-sur-Tarn va aider les familles de victimes

REPORTAGE

Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) panse ses plaies, deux jours après le drame qui a coûté la vie à deux personnes et fait plusieurs blessés, dont certains sont toujours à l’hôpital. Alors que le poids du camion, "plus de 50 tonnes", serait responsable de la chute du pont datant de 1931, la commune s'affaire à venir en aide aux victimes de cette catastrophe. Son maire, Eric Oget a réuni mardi soir un conseil municipal exceptionnel pour voter plusieurs mesures d'entraides.

Une marche blanche dans dix jours

La première de ces mesures, c'est une aide financière directe pour les familles des victimes qui le souhaiteraient, notamment pour participer aux frais liés aux obsèques. Mirepoix-sur-Tarn va aussi organiser "une marche blanche" qui devrait avoir lieu dans dix jours, le samedi 30 novembre. Enfin, dans un temps de deuil, la ville a choisi d'annuler "toutes les manifestations sur les fêtes de fin d'années". "Malheureusement, c'est logique de respecter tout cela", commente le maire.

Des initiatives déjà saluées par les Mirapiciens. "La ville a toujours apporté son soutien quand elle le peut à ses habitants", acquiesce Sonia. "La douleur est tellement importante qu'on ne pense pas à ces aspects financiers. On est un petit village, on est là pour s'entraider". Comme tous les administrés de Mirepoix-sur-Tarn, elle recevra un courrier dans les prochains jours, avec les éléments de l’enquête pour résumer très factuellement ce qu'il s'est passé sur ce pont routier que la mairie entend rebâtir le plus vite possible. Eric Oget veut avancer au plus vite avec le préfet notamment sur un calendrier des travaux de démolition et de reconstruction d'un nouvel ouvrage.