Pont de l'Ascension : quelles sont les prévisions de circulation pour ce week-end prolongé ?

Les routes et les autoroutes de France vont être particulièrement empruntées à l'occasion du pont de l'Ascension. Pour ce dernier week-end prolongé du mois de mai, Bison Futé estime que la circulation sera très difficile mercredi et jeudi dans le sens des départs, avec deux journées classées rouge sur l'ensemble du territoire.

Bison Futé voit rouge mercredi et jeudi

À la veille du jeudi de l'Ascension, l'organisme public prévient que les déplacements seront difficiles "dès le début de la matinée et jusque tard dans la soirée". "Les axes en direction de la côte normande (A13), la côte atlantique (A11, A10, A63) et de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) devraient concentrer les principales difficultés", poursuit Bison Futé. En Ile-de-France, les difficultés de circulation devraient commencer dès la fin de matinée, notamment en direction des péages des autoroutes A6 et A10.

Le lendemain, jour férié, la journée est également classée rouge au niveau national. Selon Bison Futé, les ralentissements les plus importants devraient avoir lieu "sur les axes en direction de la côte normande (A13), du quart Sud-Est (A7)", "du début de la matinée jusqu'en fin d'après-midi". En région parisienne, l'organisme anticipe un trafic dense sur les autoroutes A10 et A6, dès le début de la matinée et jusqu'en début d'après-midi. Il pourrait également y avoir foule sur l'A13 "dès le milieu de matinée".

Un dimanche classé noir dans le Nord-Ouest

Pour les journées de vendredi et samedi, la circulation sera habituelle sur l'ensemble du territoire, toujours selon l'organisme de prévision du trafic. Néanmoins, dimanche, pour la fin du week-end prolongé, la journée est classée noire pour "circulation extrêmement difficile" dans le sens des retours dans une partie Nord-Ouest du pays, comprenant les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. Tout le reste de l'Hexagone est lui placé en rouge.

Dans le détail, Bison Futé anticipe des bouchons particulièrement sur les autoroutes A13, A11, A81 ou encore la RN165. Plus au sud, "les axes A10 et A63 devrait également être chargés". Puis, "au départ de l'arc méditerranéen, les autoroutes A7, A9 et A61 seront particulièrement fréquentées, tout comme le tunnel du Mont-Blanc en région Auvergne-Rhône-Alpes", affirme l'organisme. Enfin, en Ile-de-France, les autoroutes A10 et A6 seront de nouveau très sollicitées "dès la fin de matinée", "tout le long de l'après-midi et jusque tard dans la soirée, particulièrement sur l'A10", prévoit Bison Futé, qui estime qu'il y aura aussi beaucoup de circulation sur l'A13 "dès le milieu de matinée jusque dans la soirée".