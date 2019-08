Pollution : circulation différenciée mise en place lundi dans la métropole lilloise, reconduite à Paris

La circulation différenciée sera mise en place lundi dans la métropole lilloise en raison d'un épisode de pollution à l'ozone et les vitesse maximales autorisées seront réduites, a annoncé la préfecture du Nord dimanche. Les véhicules les plus polluants auront ainsi l'interdiction de circuler dans 12 communes de la métropole lilloise dont Lille, Lambersart et Marcq-en-Baroeul, a indiqué la préfecture.

Le covoiturage autorisé

Seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'air 0, 1, 2 et 3 ou bénéficiant d'une dérogation seront autorisés à circuler lundi de 6 heures à minuit. Les véhicules utilisés à des fins de covoiturage peuvent en revanche circuler quelle que soit leur vignette. Ces mesures pourront être reconduites mardi "si la situation ne s'améliore pas". La préfecture du Nord a également imposé des vitesses maximales abaissées de 20km/h.

Par ailleurs, la circulation différenciée qui était mise en place depuis dimanche dans l'agglomération parisienne sera reconduite lundi. Elle concerne le périmètre à l'intérieur de la boucle formée par l'A86 . "Seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 pourront circuler à Paris et dans l'agglomération" entre 5h30 et minuit, a précisé la préfecture.