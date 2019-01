Poitiers : la permanence du député LREM Sacha Houlié vandalisée

"Vendu", "peuple insoumis" ou encore "vive les gilets jaunes" peut-on lire sur la vitrine de la permanence de Poitiers, dans la Vienne, du député LREM Sacha Houlié comme il le montre sur son compte Twitter vendredi.

"Des "lâches", selon Sacha Houlié. De la paille a été déposée au pied de la porte du local et plusieurs vitrines ont été taguées en rouge dans la nuit de jeudi à vendredi. Le député a laissé éclater sa colère sur Twitter. "Les lâches, les couards, les agitateurs ne me feront jamais taire", écrit-il, précisant également qu'il a déposé plainte.

Les lâches, les couards et les agitateurs ne me feront jamais taire. Plainte déposée.

Cette dégradation, qu’elle soit l’œuvre des insousmis ou des Gilets Jaunes, j’attend qu’ils s’en expliquent s’en excusent et la réparent. pic.twitter.com/bEMrehxDN2