"Plus stressant que l'écrit" : les élèves s'apprêtent à passer le grand oral du bac

REPORTAGE

C'est une grande première en France. La nouvelle épreuve du bac, le grand oral, commence lundi pour les candidats des voies générales et technologiques. Après une année scolaire marquée par les difficultés liées à l'épidémie de Covid-19, les élèves de terminale vont essuyer les plâtres. Et certains sont moins rassurés que d'autres comme l'a constaté Europe 1 sur la Côte d'Azur. "L'oral, c'est bien plus stressant que l'écrit. Il y a le fait de passer (devant un jury), de devoir s'exprimer... Mais bon, on révise et on verra bien ce qui se passe", témoigne cette élève de terminale au micro d'Europe 1.

"Je n'ai pas assez travaillé à cause du confinement"

Pour autant, accompagnée d'un ami, elle ne compte pas passer tout son week-end à se faire des nœuds au cerveau. "Non, non, on ne révise pas", explique-t-elle. "On est vraiment là pour décompresser justement." "Il faut se prendre un jour de repos parce que sinon on ne sera pas efficaces dans les révisions", ajoute son ami. Celui-ci admet toutefois appréhender "un petit peu" le début de l'épreuve. "Cette année, clairement, je n'ai pas assez travaillé à cause du confinement et tout. Je ne me sens pas prêt. Par contre, j'ai réussi à faire un oral blanc. Ça m'a un peu rassuré. Mais quand même, je ne me sens pas prêt", s'inquiète-t-il.

Au contraire, d'autres lycéens de terminale semblent plutôt confiant en amont de l'épreuve. "Ça reste stressant. C'est un bac, c'est une épreuve, c'est quelque chose à passer. Mais une fois qu'on y est, ça passe", dédramatise un élève. "L'oral, c'est plus facile que l'écrit. De toute façon, l'oral, c'est juste apprendre. Mais avec le soleil, on a envie de sortir et donc les cours... voilà", relativise un autre.

"60% de la force de conviction va passer par le langage non verbal et l'élocution"

Pour le grand oral, les lycéens doivent bien sûr maîtriser le fond, c'est-à-dire les deux sujets de spécialité choisis et travaillés en amont. Mais leur prestation sera aussi évaluée sur leur aisance à l'oral. "On peut rappeler que dans un oral, 60% de la force de conviction va passer par le langage non verbal et par l'élocution : ne pas parler trop vite, savoir à quel moment on va ralentir le débit pour se faire bien comprendre, la posture, l'attitude, se tenir droit, regarder son jury, ne pas le quitter des yeux, la gestuelle et utiliser ses gestes pour soutenir le discours", énumère Marjorie Champetier, ancienne professeure et responsable éditoriale de l'application gratuite Nomad Education.

Hugo est en terminale scientifique à Cannes. "Moi j'ai choisi mathématiques et physique-chimie. On sait déjà de quoi on va parler. On parle de ces sujets-là toute l'année, dans nos deux spécialités. Ça peut aider à faire quelque chose de consistant", estime-t-il. L'épreuve, de 20 minutes, est notée sur vingt points et jugée par deux professeurs de matières différentes.