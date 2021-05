"Plus jamais ça pour nos enfants" : Champigny-sur-Marne rend hommage à Mattéo

REPORTAGE

Après l'hommage rendu samedi à Marjorie, adolescente poignardée à mort à Ivry-sur-Seine, un hommage à Mattéo était organisé dimanche après-midi à Champigny-sur-Marne. Cet adolescent de 17 ans, a été tué mardi soir à coup de couteau par un autre adolescent de 16 ans. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies derrière une banderole sur laquelle était écrit "Plus jamais ça pour nos enfants".

"Celle que j'étais avant n'existe plus"

Parmi les personnes rassemblées : des proches, des amis, des habitants, mais aussi les parents de Marjorie. Après une marche d'un peu plus d'un kilomètre dans un silence absolu, le cortège est arrivé sur les lieux du drame, dans le quartier des Perroquets. La minute de silence a été suivie par les mots poignants de Cindy, la maman de Mattéo. "Ce n'est pas évident pour moi d'être ici et de parler, mais je me devais de le faire pour mon fils", a-t-elle d'abord déclaré. "Lorsqu'on perd son enfant assassiné d'une lame de 11 cm en plein cœur, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. Celle que j'étais avant n'existe plus", a-t-elle poursuivi.

"Il n'avait aucun problème avec personne"

Des jeunes du quartier étaient également présents, tous très émus. Ils ont décrit un adolescent très gentil, toujours souriant. "C'était quelqu'un de gentil, de plutôt calme, qui n'allait pas chercher d'embrouilles. Il n'avait aucun problème avec personne", confie l'un d'entre eux à Europe 1.

"Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience avec les jeunes, pour qu'ils arrêtent pour les bagarres et que les mères arrêtent de pleurer. Il faut d'abord penser aux parents. Ce sont des bagarres inutiles", déclare un autre. "Il faut ranger les armes", a de son côté lancé Laurent Jeanne, le maire de la ville, avant que la foule ne se disperse, laissant derrière elle un parterre de roses blanches et quelques bougies.

L'adolescent de 16 ans suspecté d'avoir mortellement poignardé Mattéo a été mis en examen vendredi pour "assassinat". Pendant sa garde à vue, il a nié les faits qui lui sont reprochés, puis il a gardé le silence devant le juge d'instruction. Le suspect est l'un des "potes" de ce groupe de voisins, a dit un copain de Mattéo, qui le fréquentait depuis le collège. Mais d'après sa famille, ce n'est pas "un ami proche". L'arme n'a pas encore été retrouvée par les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne. L'autopsie a constaté une plaie profonde de près de 11 centimètres près du cœur de la victime.