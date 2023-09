Plus de 30 degrés début septembre : pourquoi la chaleur va faire son grand retour la semaine prochaine

Le soleil va faire son grand retour pour la rentrée scolaire. Alors que les températures avaient chuté ces derniers jours, la chaleur va de nouveau s'installer sur l'ensemble de la France. Le mercure va remonter dès ce week-end sur la partie sud du pays, avant de gagner l'ensemble de l'Hexagone en début de semaine prochaine. Des records de chaleur pourraient être enregistrés, notamment lundi et mardi, avance La Chaîne météo, alors que ce 1ᵉʳ septembre est marqué par le début de l'automne météorologique.

Un phénomène de "pompe à chaleur"

Lundi, le thermomètre devrait atteindre 31 degrés à Marseille, 32 degrés à Montélimar et 35 degrés localement en Occitanie. Du côté de la Bretagne et des Pays de la Loire, il fera également jusqu'à 32 degrés localement. À Paris, les 30 degrés devraient être dépassés mercredi prochain. "Les températures seront de 5 à 6°C supérieures aux normales à l'échelle de l'hexagone, et de plus de 10°C au sud-ouest", détaille La Chaîne météo.

© Météo France

Les températures vont de nouveau augmenter ce lundi, selon les prévisions de Météo-France.

Ces fortes températures s'expliquent par un phénomène météorologique de "pompe à chaleur", qui va faire remonter l'air chaud d'Afrique du Nord vers la France. "Cette dépression, descendant de l'Atlantique Nord vers l'Espagne, va provoquer d'abord des orages dans le sud-ouest samedi. En plongeant davantage vers le Portugal, cette dépression va donc faire remonter la chaleur au lieu des pluies", reprend La Chaîne météo.

Une hausse du mercure qui pourrait se transformer en une nouvelle vague de chaleur tardive, après celle survenue fin août. Un phénomène assez fréquent : l'an dernier, des pics de chaleur ont été enregistrés au mois de septembre, avec des températures jusqu'à 40 degrés dans les Landes.