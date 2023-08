Pluie, vent, températures fraîches... Comment expliquer la météo maussade des dernières semaines ?

Les polaires sont de sortie au camping, les salles de cinéma font le plein et les terrasses se dégarnissent. Ce vendredi après-midi, le mercure a péniblement dépassé les 20 degrés dans la capitale et symbolisé ainsi la météo fort peu estivale de ces dernières semaines. Un temps maussade, qui a envahi une bonne partie du pays, et dont le responsable est tout trouvé.

Il s'agit du "jet stream", un courant d'altitude qui sépare l'air chaud de l'air froid et qui circule, traditionnellement, au dessus de l'Atlantique. Ce courant est d'ailleurs emprunté par les vols courriers pour gagner quelques minutes. Or à cette période de l'année, ce courant est censé poser ses valises entre la Grande-Bretagne et l'Islande. Cette année, il a jeté son dévolu sur la France.

Une amélioration prévue la semaine prochaine

Et au lieu de serpenter, d'effectuer des méandres, le jet stream est rectiligne et prend la forme d'un grand toboggan qu'empruntent les dépressions comme Patricia ce mercredi. D'où ce temps pluvieux que l'on observe notamment dans la moitié nord du pays et plus particulièrement à Paris où l'équivalent d'un mois et demi de pluie en l'espace de sept jours ont été relevé.

Néanmoins, les vacanciers peuvent se rassurer. Car à partir de lundi, les hautes pressions permettront le retour du célèbre anticyclone des Açores qui conduit généralement à un temps sec et ensoleillé. Y compris sur la moitié nord où des températures plus conformes à la période feront leur apparition. Le mercure devrait même grimper au fil des jours au point d'atteindre des fortes chaleurs dès mercredi.

Quant au mistral et à la tramontane en Méditerranée, ils devraient enfin faiblir mais seulement à partir de mardi. D'où la vigilance rouge aux feux de forêts maintenue jusqu'à dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Risque élevé également dans le Gard et le Vaucluse tandis que le Var passera lui aussi en alerte rouge ce dimanche.